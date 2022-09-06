Відмова від викопного палива, встановлення адекватних пенсій і списання боргу країн з низьким рівнем доходів продовжить зростання добробуту

Боротьба з нерівністю є ключем до забезпечення суспільної підтримки, необхідної для відновлення світової економіки і боротьби зі зміною клімату. Вчені прийшли до висновку, що найближчим 50 років населення перестане довіряти уряд

Про це йдеться дослідженні, яке оприлюднили Reuters

"Коли соціальна довіра падає, це обмежує швидкість дій державної політики. Це виражається в тому, скільки регулювання і субсидій ви можете дати з точки зору екологізації економіки та енергетичної системи", - розповів співавтор дослідження Пер Еспен Стокнес.

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Для відстеження добробуту дослідники використовували дані про наявний дохід, нерівність доходів, державні послуги, кліматичну кризу, передбачуваний прогрес та зв'язок із показниками соціальної довіри.

При звичайному сценарії добробут середнього працівника, тобто тих, хто витрачає більшу частину свого заробітку за рік, досягає піку приблизно в 2000 р., потім знижується до 2050 р., а потім вирівнюється до 2100 р., незважаючи на триваюче зростання добробуту світової економіки за той же період.

Завдяки поетапній відмові від викопного палива, встановлення адекватних пенсій, збільшення податків для багатих на 10% і списання боргу країн з низьким рівнем доходів дозволить продовжити зростання добробуту.

За оцінками моделі, шлях, що веде до стабілізації глобальної температури нижче 2°C і викорінення бідності до 2050 року, буде коштувати 2-4% світового виробництва або від 2 до 4 трильйонів доларів на рік.

"Нерівність і бідність відіграють величезну роль у нашому просуванні вперед. Нульова чиста бідність повинна бути такою ж метою, як і нульова чиста емісія",-співавтор Сандрін Діксон-Деклев.

Як раніше повідомляв УНІАН, результати дослідження показують, що зміна клімату серйозно порушує кругообіг води на Землі. Згідно з новими супутниковими даними, прісні води стають все більш прісними, а солоні - все більш солоними в усьому світі.

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