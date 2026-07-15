Чому коти облизують одне одного: вчені нарешті знайшли відповідь

Дослідження також виявило ознаки справжньої соціальної прихильності.

Багато власників котів вважають, що коли їхні улюбленці облизують одне одного, це говорить про міцну дружбу, але нове дослідження показало, що така поведінка далеко не завжди є проявом прихильності.

Як пише пише The Independent, авторка дослідження Морґан Ван Белль, яка вивчає поведінку тварин в Університеті Гента (Бельгія), проаналізувала відеозаписи за участю 106 котів із 53 домогосподарств. Під час дослідження фахівці оцінювали 4 групи поведінкових ознак: способи спілкування та взаємодії, пози й рухи тіла, положення вух, а також рухи хвоста.

Виявилося, що близько 20% випадків взаємного вилизування припадали на вуха. При цьому коти, яких вилизували, часто відводили вуха назад – а це може свідчити про роздратування або страх.

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Дослідження також показало, що у 87% випадків коти вилизували голову та шию одне одного – ділянки, до яких тваринам найважче дістатися самостійно. Це свідчить про те, що така поведінка виконує насамперед гігієнічну функцію.

Водночас відеозаписи показали й іншу сторону цього процесу. Коти, яких вилизували, нерідко відводили вуха, трясли головою, а іноді навіть кусали своїх "доглядальників". На думку дослідників, це може означати, що вилизування інколи використовується як спосіб нав'язати фізичний контакт або навіть проявити домінування.

Якщо ж кіт не відповідав взаємним вилизуванням, мова його тіла часто свідчила про небажання такого контакту.

Попри це, Морґан Ван Белль не вважає, що така поведінка є проявом агресії. За її словами, коти дуже тонко вирішують конфлікти, що свідчить про їхню кмітливість і гнучкість поведінки.

Саме власні домашні коти надихнули дослідницю на проведення роботи. Вона помітила, що коли тварини сперечалися за сонячне місце для відпочинку, одна з них не нападала на суперника, а починала його вилизувати.

Дружба між котами все ж існує

Попри неоднозначні результати, дослідження також виявило ознаки справжньої соціальної прихильності. У 13 із 53 пар котів учені зафіксували взаємну кооперативну поведінку, яка може свідчити про формування міцних соціальних зв'язків.

Таким чином, взаємне вилизування не завжди означає дружбу. Іноді це спосіб догляду, іноді – прихованого суперництва, а в окремих випадках – справді прояв довіри та прихильності між тваринами.

Інші новини про тварин

Нагадаємо, за словами дослідників, деякі собаки настільки захоплюються іграшками, що починають демонструвати поведінку, схожу на залежність. Цікаво, що рівень зацікавленості м'ячами, канатами та іншими іграшками залежить від породи собаки та від типу самої іграшки. Поведінка деяких тварин навіть насторожує – вони постійно зосереджені на іграшці, нездатні переключити увагу та навіть відмовляються від їжі.

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