Донька Келлога вимагає розслідувати раптову смерть сенатора Грема

Після повідомлень про смерть сенатора Ліндсі Грема пролунали заклики провести повне судово-медичне розслідування.

Меган Моббс, донька колишнього спецпосланника Дональда Трампа в Україні Кіта Келлога, публічно закликала розслідувати раптову смерть 71-річного сенатора Лідсі Грема. На платформі X Моббс зазначила, що офіційне формулювання "зупинка серця" є недостатнім.

"Зупинка серця" не є адекватною відповіддю. Зупинка серця розповідає нам, як закінчилося його життя. Вона не говорить нам, чому його серце зупинилося", - заявила вона.

Моббс, яка є ветеранкою війни в Афганістані та очолює благодійний фонд допомоги Україні, висунула чіткі вимоги до правоохоронців:

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проведення повного судово-медичного розтину;

збереження всіх біологічних зразків сенатора;

проведення комплексних токсикологічних та гістологічних досліджень;

залучення до справи контррозвідувальних органів США.

За її словами, американське суспільство має право на повну визначеність, враховуючи високий рівень загроз та ключову роль, яку Грем відігравав у протистоянні головним супротивникам США. Пізніше Моббс уточнила, що отримала сигнали від поінформованих експертів, які стурбовані часом та обставинами смерті. Вона додала, що політик міг померти й з природних причин, проте максимальна прозорість – "найкраща протиотрута від теорій змови".

Смерть Ліндсі Грема - головні новини

Нагадаємо, що сенатор-республіканець Ліндсі Грем був одним із найпалкіших та найвпливовіших прихильників України у Вашингтоні. Лише за тиждень до смерті він двічі зустрічався з українським лідерством, а загалом від початку повномасштабного російського вторгнення відвідав Київ десять разів.

Президент України Володимир Зеленський висловив глибокі співчуття, назвавши Грема "справжнім захисником свободи" та лідером, чий внесок важко переоцінити. Наразі офіційні органи очікують на остаточні результати лабораторних експертиз.

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