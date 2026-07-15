Україна 'відрізає' Крим масованими атаками на російські судна, - NYT

Після ударів по дорогах, залізниці та паливній інфраструктурі Україна почала активно бити по російських суднах в Азовському та Чорному морях.

Українські сили розпочали новий етап кампанії з ізоляції окупованого Криму, завдаючи ударів по російських суднах в Азовському та Чорному морях. У Києві заявляють, що мета операції – порушити логістику окупантів і ускладнити постачання палива та військових вантажів на півострів, пише The New York Times.

Після атак на автомобільні дороги, залізницю, паливні бази та енергетичну інфраструктуру Україна переключилася на морські шляхи постачання. Для цього використовують далекобійні безпілотники, які останнім часом дозволили проводити операції навіть в Азовському морі.

За даними українських військових, удари спрямовані на "систематичне порушення логістичного ланцюга противника". У Генштабі стверджують, що за останні дні були атаковані десятки російських суден, серед яких танкери, вантажні кораблі та допоміжні катери.

Відео дня

Водночас газета зазначає, що не змогла незалежно підтвердити заяву України про ураження або знищення 116 російських суден за дев'ять днів. Видання підтвердило удари щонайменше по 11 кораблях, але припускає, що реальна кількість може бути значно більшою.

Аналітик морської консалтингової компанії Ambrey Томас Алекса, проаналізувавши відео українських військових, заявив, що лише протягом кількох днів минулого тижня було завдано ударів приблизно по 30–35 російських суднах, переважно в Азовському морі.

Третій етап операції

У 414-й бригаді безпілотних систем розповіли, що кампанія з ізоляції Криму була розроблена у три етапи.

"Спочатку були атаки на сухопутні шляхи на півострові та в його територію, потім удари по великих запасах. Третій етап, зосереджений на морських шляхах, розпочався минулого тижня, коли стало зрозуміло, що російські судна були незахищені та вразливі", – повідомив старший сержант із позивним Фін.

За його словами, українським операторам доводиться проводити безпілотники приблизно на 400 кілометрів, долаючи російську протиповітряну оборону та засоби радіоелектронної боротьби. Над морем дрони летять максимально низько, щоб уникнути виявлення радарами.

Росія покладається на морські перевезення

Після українських ударів по нафтобазах і транспортній інфраструктурі Росія активніше почала використовувати морські маршрути для забезпечення Криму.

Елізабет Броу, наукова співробітниця Атлантичної ради, вважає, що більшість суден в Азовському морі перевозили не нафту на експорт, а саме вантажі для забезпечення окупованого півострова.

За даними української сторони, удари також мають на меті послабити російський нафтовий сектор, який приносить Кремлю значні доходи.

Реакція Росії

Офіційна Москва заявляє, що кампанія не вплине на її плани продовжувати війну. Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров назвав атаки України на судна "гіршими за піратство".

Водночас російські провоєнні блогери різко розкритикували військове керівництво країни через нездатність захистити морське сполучення з Кримом.

"Якщо все так продовжуватиметься, ми отримаємо власну Ормузьку протоку... Наші кораблі просто не зможуть дістатися до Криму та повернутися назад без дронів", – написав у Telegram російський військовий блогер "Военный Осведомитель".

Новини Криму - найцікавіше

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 15 липня Сили оборони вперше уразили танкери тіньового флоту РФ в акваторії Чорного моря – влучено у 20 суден. Крім того, вночі 14 липня СБС ЗСУ уразили в Азовському морі чергові 11 суден РФ, які є частиною так званого тіньового флоту країни-агресора.

Таким чином СБС паралізують фідерний флот противника ("курʼєрські" малі та середні 140-метрові плоскодонні танкери по 7000 тонн дедвейтом), як вагомої складової тіньового флоту. Це унеможливлює вивіз на експорт нафтопродуктів з портів нафтоперевалки та "наливайок" РФ Волго-Донським каналом та Азовським морем до великих танкерів.

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