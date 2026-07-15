ЄС надасть оборонним компаніям України сотні мільйонів євро: Федоров розповів подробиці

Дві угоди відкривають можливості для масштабування українських оборонних розробок, залучення грантів та підтримки стартапів.

Українські оборонні компанії отримають доступ до програм Європейського Союзу та грантового фінансування на 300 мільйонів євро, повідомив міністр оборони України Михайло Федоров своєму Telegram-каналі.

Так, цього тижня під час Форуму оборонної промисловості Україна - ЄС спільно з Єврокомісаром з питань оборони та космосу Андрюсом Кубілюсом підписали дві ключові угоди, які відкривають українським оборонним компаніям доступ до грантів для R&D в межах European Defence Fund (EDF) і до грантів на масштабування виробничих спроможностей у межах European Defence Industry Programme (EDIP).

"Ці угоди відкривають можливості для масштабування українських оборонних розробок, залучення грантів і підтримки стартапів. Спільні R&D - це можливість для України і ЄС разом створювати нові оборонні технології та інтегрувати наші оборонні індустрії", - пояснив Федоров.

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Він додав, що нині Україна не лише переймає досвід партнерів, а й сама формує нові підходи до сучасної війни.

"Разом визначаємо пріоритети, ділимося бойовим досвідом і допомагаємо європейським партнерам краще розуміти тренди та виклики сучасного поля бою. Саме так будуємо справжнє win-win партнерство", - написав урядовець.

Крім того, зауважив він, окремо в межах EDIP є спеціальний інструмент підтримки Ukraine Support Instrument, який передбачає надання 300 млн євро для підтримки оборонно-промислових можливостей України. З них 260 млн євро спрямують на нарощування виробничих спроможностей, а ще 35,3 млн - на розвиток інновацій у межах грантової програми BraveTech EU USI, де Brave1 надасть гранти розміром до EUR200 тисяч для проєктів від TRL4+. Грантове фінансування може покривати до 100% витрат учасників.

"Програма BraveTech EU в межах EDF, яка стала першою спільною програмою з розвитку оборонних інновацій, набирає обертів - і вже включає європейську ініціативу DefTech Forges та спеціальну грантову програму Brave1 для українських оборонних компаній. Наступний етап - гранти для українських та компаній країн ЄС у межах Ukraine Support Instrument", - зазначив Федоров і додав, що очікує на ратифікацію угод парламентом.

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25 червня Україна отримала перше надходження з кредиту на загальну суму в 90 мільярдів євро. Водночас транш з кредиту ЄС не включав 5,9 мільярда євро оборонного фінансування для виробництва дронів.

Видання Financial Times повідомляло, що Україна отримала дозвіл використовувати частину коштів оборонного кредиту Європейського Союзу для закупівлі китайських компонентів для безпілотників. Зазначалося, що таке рішення стало винятком із загальних правил фінансування та свідчить про те, що Європа поки не здатна повністю забезпечити український оборонно-промисловий комплекс необхідними деталями.

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