У Європі хочуть перевести українців від соцзахисту до трудової міграції, - експерт

Там хочуть, аби українці ставали повноправними членами суспільства: соціалізувалися, вивчали мову та працювали.

Європейські країни хочуть перевести українців з тимчасовим захистом від соціального захисту до трудової міграції. Про це в ефірі "Київ24" сказав голова Офісу міграційної політики Василь Воскобойник, відповідаючи на запитання щодо перебування українців в Європі.

Він зауважив, що уряди європейських країн, зокрема у Польщі, розглядають можливості для змін до статусу тимчасового захисту. Так, зараз європейські країни хочуть перевести людей з тимчасовим захистом від соціального захисту до звичайної трудової міграції.

"Щоб люди були не просто споживачами допомоги від держав, де вони зараз перебувають, а щоб вони потроху ставали повноправними членами суспільства: соціалізувалися, вивчали мову, працювали. З цієї точки зору я розглядаю зміни, котрі відбуваються, як достатньо нормальні та логічні", - сказав Воскобойник.

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Говорячи про те, що українська влада звертається до урядів європейських країн з проханням обмежити надання статусу тимчасового захисту для чоловіків, він зауважив, що це "досить зрозуміле рішення з боку нашої влади".

"Бо питання ж не лише в тому, що нам потрібні люди для війська, - нам потрібні люди, котрі будуть працювати тут, в Україні. Бо нам фізично не вистачає робочих рук", - підкреслив голова Офісу міграційної політики.

Так, каже він, радше за все, для українських чоловіків дійсно тією чи іншою мірою буде обмежено можливість отримувати тимчасовий захист.

"Але хочу заспокоїти всіх, що це не торкнеться тих українців і тих українських чоловіків, котрі вже зараз перебувають в Європі. Це не відміняє можливість для українських чоловіків отримувати інші правові статуси для перебування у країнах ЄС та для в’їзду до країн ЄС" - сказав Воскобойник.

Він додав, що це можуть бути робочі чи студентські візи, возз’єднання з родиною та інше. Тобто українські громадяни користуватимуться не лише тимчасовим захистом.

Обмежене рішення ЄС

Як повідомляв УНІАН, країни Європейського Союзу підтримали продовження до 4 березня 2028 року дії механізму тимчасового захисту для українських громадян, які виїхали до країн ЄС через війну.

Водночас цей статус продовжується для тих, хто вже перебував в країнах ЄС. Захист не надаватиметься військовозобов’язаним чоловікам, які тепер прибули з України.

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