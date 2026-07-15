Сенатори США хочуть ухвалити законопроект Грема про санкції проти Росії до кінця літа

Законопроект розроблявся понад рік.

У вівторок сенатори США представили свій масштабний двопартійний законопроект про санкції проти Росії та закликали Конгрес ухвалити його якомога швидше в пам'ять про одного з його головних прихильників, покійного сенатора Ліндсі Грема.

Як пише CNN, законопроект, покликаний чинити тиск на Москву та позбавити її доходів, що виділяються на війну проти України, розроблявся понад рік. У п’ятницю, всього за день до своєї раптової смерті, Грем оголосив, що законодавці досягли угоди з Білим домом щодо просування законопроекту.

У разі ухвалення цей законопроект запровадить обов’язкові санкції проти російських політичних і військових лідерів, зокрема президента Володимира Путіна, а також олігархів, державних підприємств та іноземних компаній, що підтримують оборонно-промислову базу Росії.

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Він також запровадить санкції проти російського тіньового флоту, його енергетичних проєктів та фінансових установ. Крім того, він запровадить мита до 100 % на товари з п’яти країн, зокрема Китаю та Індії, які закуповують російську нафту та природний газ. Однак передбачено виняток для країн, які імпортують менше 15 % від загального обсягу російського експорту природного газу та "вживають значних заходів щодо скорочення цього імпорту".

Неясно, коли законопроект буде винесено на голосування, але перший помічник сенатора повідомив, що станом на вівторок у нього вже понад два десятки співавторів, і їхня кількість продовжує зростати. Сенатори висловили впевненість у тому, що законопроект буде просуватися вперед, зокрема й у Палаті представників, оскільки він отримав підтримку Трампа.

Сенатор-демократ Річард Блюменталь, один із ключових прихильників законопроекту, заявив, що, на його думку, його можуть ухвалити "до серпня". Він зазначив, що лідер більшості в Сенаті Джон Тьюн дав зрозуміти, що він "готовий рухатися вперед, коли у нього буде достатньо голосів, і я думаю, що у нас є достатньо голосів".

"Гідна данина пам’яті" Грему

Як сенатори-демократи, так і сенатори-республіканці закликали до ухвалення законопроекту, назвавши його "гідною даниною пам’яті" Грему.

Блюменталь сказав, що розмовляв із Гремом "буквально за кілька годин до його смерті" і "ніколи не чув від нього такого тріумфу, бо ми отримали звістку про те, що Білий дім підтримає наш законопроект про санкції".

Сенаторка-республіканка від Алабами Кеті Брітт, ще одна співавторка законопроекту, сказала, що розмовляла з Гремом у суботу ввечері, і "він був такий радий, що Білий дім підтримав законопроект про санкції проти Росії".

"Він щойно розмовляв із президентом. Він сказав, що це буде найважливіше досягнення в його довгій і видатній кар’єрі", – сказала вона.

Президент Дональд Трамп у вівторок заявив, що у законопроекту "хороші шанси на успіх", але припустив, що можна додати додаткові заходи проти Ірану та "Хезболли".

"З усією повагою до президента, він схвалив цей законопроект, і ми маємо рухатися вперед з ним, а не відкривати його, на мій погляд, для інших потенційних цілей", – прокоментував Блюменталь цю ідею.

Законопроект Грема про санкції

Раніше CNN із посиланням на представника адміністрації президента США Дональда Трампа повідомляло, що американський лідер підтримає ухвалення двопартійного пакету санкцій проти Росії, ініціатором якого був сенатор Ліндсі Грем. За словами співрозмовника видання, не виключено, що після раптової смерті сенатора законопроект буде ухвалено навіть швидше.

Пізніше Трамп заявив, що підпише законопроект у разі його ухвалення, додавши, що Грем "дуже цього хотів".

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