Україна готується до найважчої зими в нашій історії, - Арахамія

Політик зазначає, що претендент на нового прем’єра має досвід, щоб забезпечувати стабільну роботу уряду.

Серед пріоритетів роботи майбутнього уряду Сергій Корецький назвав підтримку людей, підготовку до опалювального сезону, зміцнення Сил оборони, захист інфраструктури. Про це написав в Telegram голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, зазначивши, що відбулася зустріч депутатів з претендентом на посаду прем’єр-міністра України Корецьким.

Арахамія вважає, що претендент на найвищу урядову посаду Корецький має вагомий досвід в корпоративному та державному секторі, добре зарекомендував себе в "Укрнафті", в "Нафтогазі".

"Минулий опалювальний сезон газ, по факту, був єдиним енергоресурсом, який стабільно постачався споживачам, попри атаки на потужності видобутку та зберігання. Вважаємо такий досвід надзвичайно корисним, особливо зараз, коли Україна готується до, ймовірно, найважчої зими в нашій історії", - наголосив Арахамія.

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Відставка Юлії Свириденко - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 14 липня Верховна Рада України проголосувала за відставку Юлії Свириденко з посади премʼєр-міністра України. Це рішення підтримало 258 народних депутатів. Це означає одночасно відставку всього складу уряду.

Свириденко була на цій посаді з 17 липня 2025 року, коли Верховна Рада України підтримала призначення її кандидатури на очільника уряду.

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