У Криму блекаут: знеструмлено Керч та низку районів, є проблеми з водою

Проблеми пов’язані з атакою українських дронів, заявляють окупанти.

Керч та низка районів в анексованому Криму залишилися без електропостачання після атаки українських безпілотників. Водночас спостерігаються перебої з водопостачанням. Про це повідомив призначений РФ "голова адміністрації Керчі" в анексованому Криму Іван Кошель.

"На жаль, внаслідок ворожої атаки БПЛА Керч повністю знеструмлена, органи життєзабезпечення працюють за рахунок резервних джерел живлення. Усі служби міста задіяні в аварійно-відновлювальних роботах", – написав він у Telegram.

Гауляйтер закликав зберігати пильність і довіряти лише брехні окупаційної влади.

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Як пише ASTRA, у "Крименерго" також підтвердили, що внаслідок атак БПЛА на об’єкти електропостачання "частина населених пунктів Північно-Західного та Східного енергорайонів півострова повністю знеструмлена".

Там зазначили, що на півострові діють обмеження електропостачання.

Крім того, у ДУП РК "Вода Криму" повідомили, що у зв’язку з аварією на мережах "Крименерго" знижено тиск води в дев’яти районах анексованого Криму.

Ситуація в Криму: що відомо

Як повідомляв УНІАН, на початку липня відключення водопостачання відбувалися в частині Сімферополя, Алушти, Білогірська, Джанкоя, Євпаторії, Керчі, Армянська, Яни Капу (Красноперекопська), Сак та Феодосії.

Так звані "власті" пояснювали перебої "аварійно-ремонтними роботами". При цьому без водопостачання залишилися не тільки мешканці міст, а й мешканці навколишніх сіл.

Було відключено електропостачання на південному березі Криму та в Сімферополі через пошкодження високовольтної лінії.

Водночас 8 липня було завдано удару по ключовій точці введення електроенергії в окупований Крим з Російської Федерації, а також по п’яти електроподстанціях, полігону та трьом РЛС. Йдеться про ураження ключового об’єкта прийому електроенергії – енергомосту "Кубань-Крим", який є точкою входу з материка РФ на окупований півострів.

Довжина енергомосту – 14,5 км, він прокладений у вигляді чотирьох підводних кабельних ліній. Поражений перехідний пункт ПП-2 "Крим" приймає ці підводні кабелі та переводить їх у повітряні ЛЕП.

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