Нацбанк посилив гривню: офіційний курс валют на 16 липня

Курс гривні до євро встановлено на рівні 51,07 грн/євро.

Національний банк України встановив на четвер, 16 липня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,75 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 13 копійок, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на четвер встановлено на рівні 51,07 гривні за один євро, таким чином національна валюта зросла також на 13 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,72/44,76 грн/дол., а до євро - 51,04/51,08 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні в банках України 15 липня зріс на 6 копійок і складав 45,05 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 44,55 гривні за долар. Середній курс євро до гривні зріс на 21 копійку і становив 51,62 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 50,86 гривні за євро.

Водночас курс долара до гривні в "ПриватБанку" зріс на 6 копійок і становив 45,05 гривні за долар, а курс євро в банку подорожчав на 20 копійок і складав 51,60 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна було за курсом 44,45 гривні, а євро - за курсом 50,60 гривні за одиницю іноземної валюти.

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