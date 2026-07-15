Це шлях Орбана: в МЗС України попередили деяких польських політиків

За словами речника, певні паралелі між колишнім угорським прем'єром і деякими польськими політиками доречні.

Колишній прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зробив ставку на антиукраїнську, українофобську риторику і програв, тому деякі польські та європейські політики мають це усвідомити.

Про в коментарі УНІАН сказав речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, відповідаючи на запитання про перекручування у Польщі подій української історії. За його словами, певні паралелі між Орбаном і деякими польськими політиками, мабуть, доречні.

"Орбан робив ставку на антиукраїнську, українофобську гостру риторику і він програв. І насправді це урок для польських і деяких європейських політиків, які хочуть робити ставку на антиукранські, українофобські наративи. Ви програєте, не беріться за це. Це справа невдячна і закінчите, як Орбан", - наголосив Тихий.

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Він наголосив, що ці слова не стосуються конкретних посадових осіб, а всіх тих, хто розповсюджує антиукраїнські наративи. Крім того, на думку речника, росіяни намагаються скористатися цією ситуацією.

"Це абсолютний факт, що росіяни намагаються туди влізти дуже активно, ми це бачимо. Намагаються підживлювати цю дискусію (йдеться про дискусію, зокрема, навколо постаті Бандери, Волинської трагедії, - УНІАН), ці проблеми, і це абсолютно точно. Чи польські настрої є лише результатом російської пропаганди? На жаль, ні. Це настрої, які є в польському суспільстві, - з різних причин. І польські політики доклалися протягом тривалого часу, щоб так було", - зазначив Тихий.

За його словами, все ж частково вплив Росії видно, і певні польські політики починають "звучати точно так само, як російські пропагандисти".

"Це для них дзвіночок, а для поляків - задуматися, чи дійсно правильним шляхом ідуть ці окремі люди, котрі, як і росіяни, розповідають про українців-бандерівців, які несуть їм лихо", - сказав Тихий.

Відносини України і Польщі

Як повідомляв УНІАН, президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла. Це сталося після того, як Зеленський надав одному з підрозділів ім'я "Героїв УПА". Навроцький заявив, що для більшості польського суспільства УПА залишається насамперед формуванням, "відповідальним за злочини проти польських громадян під час Другої світової війни".

Зеленський відправив Навроцькому орден "Новою поштою". За ним повернути ордени Білого Орла вирішили колишні президенти України Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко.

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