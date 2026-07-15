Російське ярмо, чи вступ в ЄС: в МЗС попередили, за що візьметься кремлівська пропаганда

Тихий відповів, чи є для України альтернатива Євросоюзу. І що буде, в разі скасування євроінтеграції.

Для України немає альтернативи вступу до Єврооюзу та НАТО. Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав речник МЗС Георгій Тихий під час презентації спільного з Європейською службою зовнішніх дій (EEAS) аналітичного звіту щодо російських інформаційних загроз, спрямованих проти європейського майбутнього України.

За його словами багато скептицизму, що мовляв Україна бореться, але чи їй надають все необхідне партнери, чи відкриваються кластери для вступу до ЄС.

Він наголосив, що це дуже небезпечно, тому треба доносити простий меседж, що немає жодної альтернативи вступу України до ЄС.

"Немає жодної альтернативи, тобто немає ніякого посередині, немає ніякого третього шляху. Або російське ярмо, або інтегруємося в ЄС і НАТО", - підкреслив Тихий.

За його словами, основні зусилля російської дезінформації та пропаганди будуть спрямовуватися саме на євроскептицизм.

Вступ України до Євросоюзу

Як повідомляв УНІАН, посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернов вважає дуже життєздатними перспективи України набути членство до 2030 року.

За її словами, переговорні кластери вимагатимуть багато змін, але Україна готова до цього.

Водночас, за її словами, питання про те, наскільки швидко Євросоюз і Україна зможуть завершити переговори про вступ, залежатиме від значної законодавчої та іншої роботи.

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