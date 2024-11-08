Йому ще не обрали ім'я.

В індонезійському природному парку Buluh Cina народилося дитинча суматранського слона. У 2011 році Міжнародний союз охорони природи визнав, що вони перебувають на межі зникнення.

Як повідомляється на сторінці Центру природних ресурсів Ріау в Instagram, слоненя вагою близько 104 кілограмів народилося ще 4 листопада. Батьками малюка є 24-річна Нгатіні та 25-річний самець Робін. Мати та дитинча перебувають в хорошому стані та охоче їдять:

"Народження цього слоненяти ще більше збагачує біорізноманіття парку дикої природи Buluh Cina і є свідченням успіху зусиль зі збереження суматранських слонів у провінції Ріау".

Суматранські слони

Як відомо, дорослі тварини важать від двох до чотирьох тисяч кілограмів. У неволі самиці можуть доживати до 75 років, самці - до 60. Цікаво, що дитинчати суматранських слонів стають на ноги вже за 10-30 хвилин після народження.

Згідно з даними з відкритих джерел, ці тварини опинилися під загрозою зникнення через знищення лісів (з 1980 по 2005 рік втрачено 69% потенційних місць їхнього проживання), а також через браконьєрів, які полюють за слоновою кісткою.

Вас також можуть зацікавити новини: