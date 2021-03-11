Під час траурної церемонії у Токіо прем'єр-міністр Японії зазначив, що відбудова постраждалого регіону входить у завершальну стадію.

У четвер, 11 березня, жителі Японії, молитвами, покладанням квітів, зі сльозами на очах вшанували пам'ять жертв катастрофи на атомній електростанції «Фукусіма-1». З моменту трагедії минуло рівно 10 років.

Читайте такожBloomberg: Німеччина вирішила стати залежною від газу Росії після аварії в Фукусімі, і це помилкаЯк йдеться у сюжеті ТСН, наслідки аварії все ще ліквідовують.

«11 березня 2011 року світ здригнувся, стежачи за велетенськими хвилями, що назавжди змінюють життя десятків тисяч японців. Країна пережила катастрофу, якої планета не бачила з часів Чорнобиля», – говориться у сюжеті.

Виступаючи на траурній церемонії у Токіо прем'єр-міністр Японії Йосіхіде Суга зазначив, що відбудова постраждалого регіону входить у завершальну стадію. Він запевнив, що уряд продовжить підтримку регіону і докладатиме зусиль, аби люди мали змогу повернутися до уражених катастрофою районів, передає DW.

Аварія на атомній електростанції «Фукусіма-1»

11 березня 2011 року на північному сході Японії стався потужний землетрус, який спричинив цунамі (висота хвилі подекуди сягали 20 метрів). Стіна води накрила тоді цілі міста та села, а також атомну електростанцію «Фукусіма-1».

Внаслідок стихійного лиха з ладу вийшла система охолодження електростанції, що спричинило низку вибухів та великий витік радіації.

Аварію на «Фукусімі-1» вважають найбільшим атомним інцидентом з часів катастрофи на Чорнобильській АЕС.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц