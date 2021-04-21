За словами експертів, так близько сірі кити вкрай рідко припливають у Середземне море.

Неподалік італійського Неаполя помітили гігантського сірого кита. Його устигли зафільмувати дайвери, що припливли попірнати на узбережжі.

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А тоді кит рушив у невідомому напрямі. Так близько сірі кити вкрай рідко припливають у Середземне море, кажуть експерти. Бо їхнє середовище існування - це океан. Що саме змусило тварину подолати таку відстань і дістатися узбережжя - загадка.

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Автор: Ольга Робейко