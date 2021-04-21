Неподалік італійського Неаполя помітили гігантського сірого кита. Його устигли зафільмувати дайвери, що припливли попірнати на узбережжі.

Читайте такожУ зникаючих північних гладких китів народилося 17 дитинчат (фото)Тварина  упритул наблизилася до човна й навіть дала себе погладити. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

А тоді кит рушив у невідомому напрямі. Так близько сірі кити вкрай рідко припливають у Середземне море, кажуть експерти. Бо їхнє середовище існування - це океан.  Що саме змусило тварину подолати таку відстань і дістатися узбережжя - загадка.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Ольга Робейко