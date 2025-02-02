Для туристів є маршрути підйому, доступний варіант екстремального лижного спорту.

Гора Демарія знаходиться безпосередньо на континенті Антарктида — за 8 км від острова Галіндез, де розташована українська полярна станція "Академік Вернадський".

Українські науковці оприлюднили захоплююче відео, що зроблено з дрона під час обльоту гори сисадміном 29-ї УАЕ Олександром Мацібурою. На "ролику" - рельєфне утворення зі своїми піками та "впадинами", яке виглядає одночасно загрозливим та чарівним. Воно нагадує "пейзаж", створений за допомогою спеціального обладнання під час створення дитячої казки або фантастичного бойовика.

"Така вражаюча вершина знаходиться безпосередньо на континенті Антарктида… В гарну погоду наші полярники можуть навіть бачити її з вікон", - розповіли у Науковому національному антарктичному центрі.

Вчені зазначають, що ця гора відносно невисока - 635 м, але відома своїми обривистими схилами. "Водночас для туристів на неї є маршрути підйому, також доступний варіант екстремального лижного спорту", - йдеться у повідомленні.

Однак українські полярники використовують Демарію як об'єкт для досліджень, зокрема, відбираючи там зразки рослин та ґрунтів.

"Звідти ж така лірична назва — Демарія? Цю гору нанесли на карту учасники французької антарктичної експедиції 1903-05 років під керівництвом Жана-Батиста Шарко. І назвали її на честь братів Демарія, французьких розробників фотооб'єктива, який використовувала експедиція", - пояснили у науковому центрі.

Інші новини від полярників

Нагадаємо, нещодавно українські полярники зафіксували дивовижне явище, як хмари під впливом атмосфери "перетворилися" на кита, що пірнає в небесні хвилі. Цікаву хмару полярники сфотографували з борту криголама "Ноосфера", коли перебували біля острова Кінг-Джордж. У Національному антарктичному науковому центрі розповіли, як утворилася ця хмара - суть у "поведінці" температури повітря та повітря, що піднялося, а потім "уперлося" в стійкий прошарок атмосфери.

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