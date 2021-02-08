Тоні привезли з Німеччини більше 20 років тому.

У зоопарку Києва захворіла єдина в Україні горила. Тоні вже майже два тижні практично нічого не їсть, не грає і ледь залишає своє улюблене місце.

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Тоні привезли з Німеччини понад 20 років тому. Він - єдина горила в Україні. За людськими мірками йому понад 90 років.

Він закинув всі іграшки і не звертає уваги навіть на телевізор, який йому подарували 10 років тому. Також він не може сходити в туалет. Ветеринари змінили йому раціон і дають ліки, але - безрезультатно.

У зоопарку зібрали цілий консиліум зоологів, підключилися і закордонні колеги. Тоні вирішили промивати шлунок. Наркоз в такому віці може бути небезпечним, тому наступні кілька днів його готуватимуть до процедури.

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Автор: УНІАН