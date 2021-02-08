У зоопарку Києва захворіла єдина в Україні горила. Тоні вже майже два тижні практично нічого не їсть, не грає і ледь залишає своє улюблене місце.
Читайте такожМережу жахнуло відео з оленем, у якого в рогах застрягла відірвана голова (відео 18+)Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Тоні привезли з Німеччини понад 20 років тому. Він - єдина горила в Україні. За людськими мірками йому понад 90 років.
Він закинув всі іграшки і не звертає уваги навіть на телевізор, який йому подарували 10 років тому. Також він не може сходити в туалет. Ветеринари змінили йому раціон і дають ліки, але - безрезультатно.
У зоопарку зібрали цілий консиліум зоологів, підключилися і закордонні колеги. Тоні вирішили промивати шлунок. Наркоз в такому віці може бути небезпечним, тому наступні кілька днів його готуватимуть до процедури.
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