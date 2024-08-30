Інформація про начебто забруднення росіянами води в річках Сейм та Десна, розповсюджена на цьому тижні в інтернеті – це абсолютна брехня, на яку не варто вестися. Хтось хайпонув, всі підхопили, і понеслося.

Насправді не існує навіть такої можливості – отруїти цілу річку. Для цього треба тисячі й тисячі тонн чогось… Наприклад, Київ скидає у воду дуже багато господарських речовин (з будинків), але все це розмивається у воді. Це називається "умовно очищені води". Тобто вода як екосистема має змогу очищуватись, розбавлятись.

Крім того, скажімо, навіть гіпотетично, щоб доставити отруйні речовини на берег річки, треба мати або 20-50 великих вантажних автівок, або залізницю, яка підходитиме дуже близько (а залізничні шляхи не всюди підходять до водойм). Далі – якби росіяни щось злили в Сейм, то, перш за все, отруїли би власну територію і власних людей. Тому, знову ж таки, гіпотетично, якби було таке бажання, треба було б максимально наблизитись до українсько-російського кордону. А кордон "просвічується" ракетами з нашого боку. Тобто таких "безпечних" місць там просто немає. Тому росіяни не будуть такого робити.

Відео дня

Наступне: будь-яка вода – тече. А гіпотетична отрута – розчиняється. Тобто, поки така вода дійшла б до України, отрути б вже не було.

І останнє: якби така ситуація мала місце, то перш за все на це б відреагували флора і фауна водойм. Адже навіть коли вода нормальна, але рибі не вистачає кисню, вона вже дохне. Були випадки (наприклад, коли якийсь завод чи фермер щось скинув у річку), коли ми фіксували мор риби. Але це, скажімо, на 10-15 кілометрів по течії, і все. Тобто, риба дохне в якійсь точці, а нижче за течією вода розбавляється, очищається, і риба уже не дохне. Такого, щоб відбулося забруднення, наприклад, десь в Чернігівській області, далі в Київській, а потім в Черкаській, і пішло по Дніпру аж до Херсонської, і щоб гинула риба – такого не буває.

Повторюсь, якби навіть теоретично відбулося якесь отруєння, почала б дохнути риба, вилазили б на берег і дохли раки. І це було б масово настільки, що таку "картину" не можна було б пропустити: зараз, під час спеки, тисячі людей бувають біля водойм, ловлять рибу, купаються - була б купа відео- і фотодоказів.

Тут ракета (!) не долетіла кудись і впала в водосховище – це секунда часу, а вже хтось зафіксував. Тому, якби масово дохла риба, було б мільйон фото. Ми цього не бачимо.

Тож, коли з’являється такого штибу інформація, коли хтось хайпонув і понеслось, важливе критичне мислення. І якщо вже давати таку інформацію, то варто перевірити її в екологів, в екологічній інспекції. В даному випадку всі підтвердили, що ніякого отруєння річок немає. Просто хтось хайпонув заради паніки.

Володимир Борейко, директор Київського еколого-культурного центру