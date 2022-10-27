У разі успіху це буде перший комерційний малий модульний реактор у країнах "Великої сімки".

Канада інвестує $708 мільйонів в розробку малого модульного реактора (ММР), який має допомогти зменшити викиди у навколишнє середовище.

Про це заявив міністр природних ресурсів країни Джонатан Вілкінсон повідомляє Reuters.

За його словами, це буде перший комерційний малий модульний реактор у країнах великої сімки. Розробкою проекту займається комунальна компанія Ontario Power Generation (OPG).

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Як зазначається, саме енергетична криза, яка виникла через війну в Україні, відновила інтерес до атомної енергетики, і ММР наступного покоління вважаються ефективними та швидшими для будівництва.

"Ми робимо це тому, що ядерна енергія – як джерело енергії, що не спричиняє викидів - має вирішальне значення для досягнення кліматичних цілей Канади та світу", - сказав Вілкінсон.

ММР хочуть завершити до кінця цього десятиліття, а підготовчі роботи стартують цього року.

Канада планує до 2050 року досягти нульових викидів. Проміжна мета - до 2030 року скоротити викиди на 40-50% нижче рівня 2005 року.

Проблеми з екологією

У 2021 році Рада Організації Об'єднаних Націй з прав людини вперше визнала невід'ємним право людей на здорове, чисте і стійке навколишнє середовище.

За оцінками вчених, кожна шоста передчасна смерть у світі пов'язана із забрудненням екології.

Як раніше повідомляв УНІАН, результати нового дослідження доводять, що зміна клімату серйозно порушує кругообіг води на Землі. Згідно з новими супутниковими даними, прісні води стають все більш прісними, а солоні - все більш солоними в усьому світі.

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