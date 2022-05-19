Зниження смертності від побутових видів забруднення навколишнього середовища "компенсувалося" значним збільшенням числа померлих через промислове забруднення.

Забруднення навколишнього середовища стало найбільшим у світі екологічним фактором ризику хвороб і передчасної смертності. Так, у 2015 році від хвороб, викликаних поганою екологією, померли 9 млн осіб. Це кожна шоста передчасна смерть у світі.

Про це йдеться в новому дослідженні про глобальну смертність і рівень забруднення навколишнього середовища, опублікованому в журналі The Lancet Planetary Health.

Експерти проаналізували ситуацію з 2015 по 2019 рік і прийшли до висновку, що ситуація зі смертністю від забруднення екології не змінилася.

Відзначається, що спостерігалося скорочення смертності від побутового забруднення повітря і води, пов'язаного з убогістю (2,9 млн осіб в 2015-му проти 2,3 млн в 2019-му). Скоротити цю цифру допомогло поширення безпечних видів палива і контроль за спалюванням сміття.

Однак помітно зросла смертність від погіршення стану атмосфери та забруднення токсичними хімічними речовинами (з 4,2 млн осіб в 2015-м до 4,5 млн в 2019-му). Цьому сприяла зростаюча кількість заводів і автомобілів.

Смертність від цих сучасних факторів ризику забруднення, які є ненавмисним наслідком індустріалізації та урбанізації, зросла на 7% з 2015 року і більш ніж на 66% з 2000 року. Таке зростання, на думку вчених, обумовлене індустріалізацією, неконтрольованою урбанізацією, збільшенням числа населення, спалюванням викопного палива і відсутністю адекватних національних або міжнародних політик щодо хімічних речовин.

У країнах з високим рівнем доходу, в цілому, можна відзначити незначний реальний прогрес у боротьбі із забрудненням. Тоді як в країнах з низьким і середнім рівнем доходу забруднення є найбільш серйозним. На такі країни припадає понад 90% смертей, пов'язаних із забрудненням навколишнього середовища, наголошується в дослідженні.

"Забруднення, тобто небажані відходи людського походження, що викидаються в повітря, землю, воду і океан без урахування наслідків, являє собою екзистенціальну загрозу для здоров'я людини і планети і ставить під загрозу стійкість сучасного суспільства", - пишуть вчені.

"Ми сидимо в казанку і повільно згораємо", - зазначає співавтор дослідження і глава глобальної некомерційної організації Pure Earth Річард Фуллер.

У своєму аналізі вчені розділили традиційні забруднювачі, такі як побутові викиди або стічні води, від сучасних промислових забруднювачів. Хоча смертність від традиційних забруднювачів у всьому світі знижується, вона залишається серйозною проблемою в Африці, говориться в дослідженні.

Експерти відзначили, що ключовими сферами, на яких необхідно зосередити увагу, є забруднення повітря, отруєння свинцем і хімічне забруднення. Забруднення повітря щорічно забирає більше 6,5 мільйонів життів у всьому світі, і це число збільшується. Свинець та інші хімічні речовини є причиною 1,8 мільйона смертей щорічно в усьому світі, що, ймовірно, є заниженою цифрою.

"Забруднення, зміни клімату та втрати біорізноманіття планети є трьома ключовими глобальними екологічними проблемами нашого часу. Ці проблеми нерозривно пов'язані між собою, і рішення кожної з них принесе користь іншим", - наголошується в дослідженні.

Як повідомляв УНІАН, раніше експерти організації Об'єднаних Націй виявили причину смерті семи мільйонів людей щорічно. Негативному впливу піддаються легені, серце і мозок людини. На думку експертів, людей вбиває забруднене повітря, а саме викиди від викопного палива.

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