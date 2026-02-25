Перекрив шлях автівці: у зоні ЧАЕС зафіксували бичка зі здичавілого стада корів (фото)

За словами дослідника, йому пощастило познайомитися з претендентом на роль нового фаворита серед диких корів.

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику зафіксували здичавіле стадо корів, "фаворит" якого вийшов на дорогу перед автівкою. Про це розповів керівник установи Денис Нестеров.

"Під час чергового експедиційного виїзду науковців Чорнобильського заповідника трапилася нова зустріч зі здичавілим стадом корів, яке вже давно живе за власними законами. Цього разу вдалося побачити не всіх, але пощастило познайомитися з претендентом на роль нового фаворита серед диких корів", - розповів Нестеров.

На фото, які він оприлюднив, можна побачити кілька тварин, у тому числі величезного бичка, який йде узбіччям, а потім стоїть на засніженій дорозі майже впритул до автівки, у якій, ймовірно, знаходився директор установи. По тварині видно, що вона не боїться і, видно, не збирається просто так поступатися дорогою машині.

Відео дня

"Він тримається впевнено, уважно стежить за ситуацією і вже зараз виглядає так, ніби добре знає своє місце в ієрархії стада. Спостереження тривають", - зазначив Нестеров.

Що відомо про цих корів

Нагадаємо, стадо здичавілих корів, що мешкає в районі Чорнобиля, викликає у дослідників великий інтерес. Нещодавно його фіксували у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику під час патрулювання території в південно-західній частині зони відчуження.

Наразі стадо налічує 12 голів, серед яких 6 дорослих корів і 2 телят. Попри складні погодні умови - морози, глибокий сніг і обмежену кормову базу - тварини перебувають у доброму фізичному стані.

Вас також можуть зацікавити новини: