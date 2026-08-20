Орнітологи відстежили шлях чіпованого лелеки в Африку: що дізналися

Наразі Макс перебуває в Єгипті й прямує до долини Нілу.

Словацький лелека на прізвисько Макс першим із відстежуваних лелек досяг Африки. Переліт, протяжністю 3700 км, зайняв у нього 12 днів.

Як повідомило у соцмережі Словацьке орнітологічне товариство, лелека Макс досяг Африки, завершивши черговий етап своєї міграції. За 12 днів птах пролетів близько 3700 км, перемістившись з Європи через Азію та Близький Схід на африканський континент.

"8 серпня Макс розпочав міграцію. 19 серпня він пролетів над Ізраїлем і Синайським півостровом, а в другій половині дня досяг території Африки. Тільки за цей день лелека подолав близько 390 км", – йдеться в повідомленні.

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Наразі Макс перебуває в Єгипті й прямує до долини Нілу.

Орнітологи зазначили, що інші лелеки, за якими ведеться спостереження, поки що перебувають на різних етапах міграції. Зокрема, Дрнак проводить час на звалищі в Ізраїлі, Ема перебуває на півночі Туреччини, а Пол летить над Сирією.

Словацькі орнітологи додали, що більшість лелек, які гніздяться в країні, вже покинули місця розмноження і прямують до африканських місць зимівлі. У цей час через територію Словаччини також мігрують лелеки з більш північних регіонів Європи, зокрема з Німеччини та Польщі.

Інші новини про лелек

Як писав УНІАН, 2 серпня орнітолог пояснив, чому перші лелеки вже відлітають з України. Він розповідав, що після вильоту молодняка сімейні групи поступово об’єднуються в зграї для польоту до Африки.

А в травні вчені заявляли, що лелеки почали відмовлятися від Африки й оселилися на звалищах. Вони попередили, що в майбутньому традиційний образ лелеки на квітучій галявині може зникнути, застерегли фахівці.

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