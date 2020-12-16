Тільки за 9 місяців цього компанія направила на екологічні проекти майже 4 млрд грн.

Міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група "Метінвест" інвестувала в екологічні проекти 8 млрд грн протягом останніх трьох років, а за 9 місяців 2020 року – майже 4 млрд грн.

Про це повідомив начальник управління з охорони навколишнього середовища Групи «Метінвест» Владислав Варнавський в ході віртуального прес-туру на Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча з нагоди завершення проекту модернізації аглофабрики на комбінаті вартістю понад 160 млн дол.

"Компанія "Метінвест" щорічно з наростанням реалізує капітальні проекти екологічної спрямованості. Тільки протягом останніх трьох років ми інвестували близько 8 мільярдів гривень в різні проекти наших підприємств... і вже за 9 місяців 2020 року ми інвестували 3,9 мільярда гривень на наші капітальні екологічні проекти», - сказав Варнавський.

"Такі проекти, як аглофабрика на комбінаті імені Ілліча, показують на конкретному прикладі, як перетворюються наші заводи, і в момент завершення проекту ми бачимо ефект чистого неба. Поступово на кожному цеху кожного підприємства ии будемо це спостерігати", - додав він.

Варнавський повідомив, що група зараз реалізує масштабні проекти і на інших підприємствах компанії, реалізація яких у майбутньому сприятиме суттєвому поліпшенню екологічної ситуації в країні.

«Ми також реалізуємо масштабний проект, близький за своїми розмірами, за впливом, на північному гірничо-збагачувальному комбінаті. Це модернізація газоочисток випалювальної машини. Крім цього, ми ведемо поетапну модернізацію та капітальний ремонт камер коксових батарей наших коксохімічних підприємств: Авдіївського коксохіму, Запорізького коксохіму. Реалізуємо проекти будівництва хвостосховища на наших гірничозбагачувальних комбінатах", - повідомив він.

Як повідомляв УНІАН, "Метінвест" завершив найбільший в історії України екологічний проект з модернізації аглофабрики на Маріупольському металургійному комбінаті імені Ілліча (ММК) вартістю понад 160 млн дол., що дозволило на 90% знизити викиди забруднюючих речовин в атмосферу і перевершити сучасні європейські стандарти.

Довідка УНІАН. Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча - підприємство повного металургійного циклу, яке виробляє плоский прокат і труби з вуглецевих, низьколегованих і легованих сталей різного призначення.

Комбінат входить до Металургійного дивізіону Групи "Метінвест".

"Метінвест" - найбільший в Україні і один з найбільших в СНД виробників залізорудної сировини і сталі.

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Автор: УНІАН