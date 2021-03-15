Арктичну тварину першою помітила 5-річна дівчинка, яка гуляла узбережжям разом із батьком.

У графстві Керрі в західній частині Ірландії вперше помітили моржа.

Місцевий житель Алан Хуліхан і його п'ятирічна донька Муйренн прогулювалися узбережжям, коли арктичний гість раптово виліз з води, пише Independent. За словами батька, донька першою побачила гігантську тварину.

«Він величезний, розміром з бика або корову. Ми з донькою гуляли пляжем біля маяка. А він вибрався з води на камені і влаштував нам невелике шоу... Спочатку я подумав, що це тюлень, а потім ми побачили бивні», — поділився враженнями батько дівчинки.

An Arctic Walrus has landed on Valentia Island... believed to have made its way all the way from Greenland! It appears to be exhausted. Video by Alan Houlihan, who’s 5 year old daughter was the first to spot the walrus. #Kerrypic.twitter.com/TLtBLBAZDk — Seán Mac an tSíthigh (@Buailtin) March 14, 2021

«Я не бачив нічого подібного раніше, принаймні в Ірландії. Ніколи не бачив. Дитинство я провів за риболовлею з батьком і все одно ніколи не зустрічав нічого подібного в ірландських водах», — розповів чоловік.

Наступного ранку Хуліхан повернувся на той же берег, проте тварини вже не було. Донька тим часом встигла придумати моржу ім'я.

«Якщо це дівчинка, тоді вона хоче назвати її Ізабель, а якщо хлопчик — Ціан», — розповів батько Муйренн.

За словами морського біолога і директора місцевого океанаріума Кевіна Фланнері, це перший такий задокументований випадок появи моржа на тутешніх територіях.

«Це неймовірно. Це перше підтверджене спостереження моржа. Наскільки я розумію, це поодинокий випадок... Я не бачив такого раніше», — заявив Фланнері.

У експерта є своя теорія про те, як морж опинився на узбережжі в Керрі.

Читайте такожВ Арктиці моржі атакували російський флот і втопили їхній катер (фото)«Він з Арктики. Припускаю, що він заснув на крижині, і його віднесло занадто далеко, в середню частину Атлантичного океану... Зараз він буде неабияк втомленим і голодним... З ними зазвичай таке буває: вони засипають на крижині, а потім їх відносить з Арктики», — розповів Фланнері.

Біолог закликав громадськість не турбувати моржа, щоб той міг відновити сили після довгої подорожі.

Водночас в Ірландській групі зі спостереження за китами та дельфінами (IWDG) повідомили, що це принаймні третій підтверджений випадок появи моржа в ірландських водах.

«Минулого разу IWDG підтверджувала появу моржа 3 квітня 1999 року біля Олд-Хед в затоці Клю у графстві Мейо і 5 жовтня 2004 року в Малларанні, також у Клю. У середині лютого біля узбережжя Данії був сфотографований морж, і порівнюючи зображення, можна припустити, що це одна й та ж особина», — розповіли в організації.

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Автор: Катерина Комолова