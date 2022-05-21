Розведення забруднюючої речовини буде у морі настільки великим, що її концентрація буде значно нижчою за межу виявлення.

Можливе потрапляння в Азовське море шкідливих речовин із дренажного каналу заводу "Азовсталь" суттєвого впливу на екологічну ситуацію в морі не матиме.

Про це сказав в ефірі телемарафону єдиних новин в.о. міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець, інформуючи про проведений фахівцями аналіз ситуації.

Він зазначив, що після отримання від мера Маріуполя звернення про імовірне потрапляння забруднюючих речовин у море з "Азовсталі", міністерство звернулось до фахівців, науковців, у тому числі закордонних, було дане доручення екоінспекції здійснити аналіз.

"Всі найякісніші науковці над цим питанням працювали. Сьогодні ми підтвердження (що було потрапляння шкідливих речовин у море – УНІАН) не маємо, тому що встановити факт, що там відбувається, дуже важко, бо на територію фахівці не можуть потрапити. Але ми вивчили всі матеріали, документи, які в нас були. І якщо заглибитися в деталі, що наводять фахівці, навіть якщо через ймовірне пошкодження захисної дамби на "Азовсталі" вода з дренажного каналу заводу потрапить у Азовське море, то суттєвих якихось змін, суттєвого впливу на ситуацію в Азовському морі не відбудеться. Тому що розведення буде настільки великим, що концентрація цієї речовини буде значно нижчою за межу виявлення цих небезпечних речовин", - сказав Стрілець.

Він додав, що у 2019 році дамба була ретельно обстежена і фахівці встановили задовільний стан всіх її захисних споруд.

"Тож у разі якихось форс-мажорних обставин вона повинна стримати потрапляння шкідливих речовин до Азовського моря, навіть якщо сама ємність буде десь пошкоджена", - зазначив він.

Керівник відомства сказав, що факти екоцидів російськими військами в Україні фіксуються, щоб окупанти відповіли за ті збитки, які наносяться сьогодні навколишньому середовищу.

Як повідомляв УНІАН, Маріупольська міська рада заявила, що бомбардування російськими загарбниками "Азовсталі" могло створити загрозу витоку десятків тисяч тонн концентрованого розчину сірководню в Азовське море, що може призвести до знищення флори і фауни Азовського моря.

Як зазначив мер Маріуполя Вадим Бойченко, необхідний негайний допуск на об‘єкт міжнародних експертів та ООН для вивчення ситуації та запобіганню екологічної катастрофи світового рівня.

Окрім цього Вадим Бойченко повідомив, що російські окупанти намагаються відновити водопостачання у Маріуполі, але через їх непрофесійні дії ситуація може погіршитись. Крім того, зазначив він, до екологічної катастрофи, може додатися ще і спалах інфекційних захворювань.

Вас також можуть зацікавити новини: