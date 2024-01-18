Внаслідок обстрілу загинула 57-річна жінка, ще двох чоловіків поранено.

Російські війська завдали удару по місту Куп‘янськ на Харківщині, внаслідок чого загинула жінка, поранено двох чоловіків. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Окупанти завдали удару по місту Куп‘янськ. Внаслідок обстрілу загинула 57-річна жінка. Зазнали поранень 57-річний та 61-річний чоловіки", - заявив посадовець.

Синєгубов додав, що окупанти влучили у багатоквартирний житловий будинок.

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За словами начальника Куп'янської МВА Андрія Беседіна, удар був завданий з артилерії близько 08:30. Загибла та поранені — жителі будинку.

"Було пряме влучання у будинок, у квартиру, де загинула жінка", — розповів він Суспільному.

Ситуація на Куп’янському напрямку

Російські окупанти вже тривалий час намагаються наступати на Куп'янському напрямку. Тяжкі бої йдуть довкола села Синьківка.

На думку військових експертів, ворог здійснює спроби наступу, щоб просунутися у бік Куп'янська, оскільки це місто для них дуже важливе з точки зору логістики.

Нещодавно у Кіндрашівській та Куриливській громадах Куп'янського району запровадили обов'язкову евакуацію населення через складну безпекову ситуацію.

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