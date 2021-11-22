На Одещині внаслідок пожежі загинули близько 180 овець / фото od.dsns.gov.ua

У Роздільнянському районі Одеської області внаслідок пожежі загинули близько 180 овець.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС в Одеській області.

Як зазначається, 21 листопада приблизно о 21:40 до Служби порятунку надійшла інформація про те, що в селищі Новодмитрівка по вулиці Верхня сталося загоряння господарської споруди.

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На момент прибуття рятувальників споруда, в якій перебували вівці, горіла по всій площі. В результаті пожежі вогнем знищено господарську будівлю з вівцями – загинули близько 180 голів, врятовано 13 тварин.

Близько 23:00 пожежу було ліквідовано на площі 400 кв. м. Причина загорання та збитки встановлюються.

В результаті пожежі вогнем знищено господарську будівлю з вівцями / фото od.dsns.gov.ua

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення законодавства у сфері захисту природних екосистем від пожеж (№3755).

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Автор: Лариса Козова