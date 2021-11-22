Вогонь охопив 400 кв. м споруди, де перебували тварини.

У Роздільнянському районі Одеської області внаслідок пожежі загинули близько 180 овець.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС в Одеській області.

Як зазначається, 21 листопада приблизно о 21:40 до Служби порятунку надійшла інформація про те, що в селищі Новодмитрівка по вулиці Верхня сталося загоряння господарської споруди.

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На момент прибуття рятувальників споруда, в якій перебували вівці, горіла по всій площі. В результаті пожежі вогнем знищено господарську будівлю з вівцями – загинули близько 180 голів, врятовано 13 тварин.

Близько 23:00 пожежу було ліквідовано на площі 400 кв. м. Причина загорання та збитки встановлюються.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення законодавства у сфері захисту природних екосистем від пожеж (№3755).

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Автор: Лариса Козова