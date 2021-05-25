Останнім часом тварин побільшало, вони все частіше наближаються до людських домівок.

На Прикарпатті активізувалися бурі ведмеді - вони почали нищити свійську худобу, трощити вулики. Хижаків помічають не лише в горах, а й біля Івано-Франківська, в лісах, де досі ніколи не водилися.

Про це йдеться в сюжеті ТСН. Науковці попереджають: не за горами той час, коли хижака можна буде запросто зустріти на смітнику неподалік села чи навіть міста.

За останні дні в регіоні з'явилися одразу кілька повідомлень про появу бурих ведмедів у різних лісництвах. Зокрема, на приватному подвір'ї на Косівщині хижак роздер корову, а поблизу Печеніжинського лісництва ведмідь поласував медом, знищивши на пасіці 14 вуликів. Крім того, в селі Узин потягнув у хащі чотирьох свиней.

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Науковці попереджають, що ведмідь - дуже небезпечна тварина. Відтоді, коли його занесли до Червоної книги та припинили полювання, він перестав аж надто боятися людей. За зиму клишоногі добряче схуднули, вийшли зі сплячки, дуже хочуть їсти, а харчів нема.

Наразі мисливці, лісники та екологи зараз обговорюють, як убезпечити мешканців регіону від непроханого гостя. Можливо, приспати його та перевезти назад у гори чи до заповідника. А науковці радять - негайно розпочати ретельне відстежування клишоногих у Карпатах. Оскільки цих тварин побільшало і мігрують вони все ближче до людських обійсть.

Детальніше дивіться в сюжеті:

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Автор: Юрій Годован