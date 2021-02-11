Двох малюків ягуарів показали в аргентинському заповіднику. Дитинчата народилися в кінці січня. Читайте такожРідкість у дикій природі: ведмедиця прогулювалась по лісу із п'ятьма малятами (відео)
Екологи називають їх дивом і надією на порятунок виду. Про це йдеться в сюжеті ТСН.
У Південній Америці ягуарів залишилося не більше сотні. Мама малюків - з тутешнього зоопарку, а от батько - це дикий ягуар, на якого випадково натрапили працівники заповідника.
За двома малюками ягуарів планують доглядати, поки вони ростуть, а потім їх відпустять в природне середовище.
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