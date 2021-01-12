Найімовірніше, що вони загинули через рибальські трали.

Берег Чорного моря в Росії виявився усіяний мертвими скатами з обрізаними боками і дельфінами.

Про це в Instsgram повідомляє група "Новороссийск Новости".

Читайте також2020 рік наблизив світ до глобальної катастрофи – кліматологи ЄС

"Сьогодні в районі Джемете берег Чорного моря усіяний мертвими скатами з обрізаними боками. Дуже сумне видовище", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що за останні дні не менше семи дельфінів було виявлено близько Геленджика.

"Всі загиблі дельфіни-білобочки. На вигляд здорові та вгодовані", - сказано в повідомленні.

Поки найімовірніша причина загибелі - діяльність людини: "У ці дні на цій ділянці моря було багато сейнерів – дельфіни потрапляли в трали, що збирають все на своєму шляху, і вже не могли вирватися звідти й там гинули".

Вас також можуть зацікавити інші новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Лиманська