Берег Чорного моря в Росії виявився усіяний мертвими скатами з обрізаними боками і дельфінами.
Про це в Instsgram повідомляє група "Новороссийск Новости".
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"Сьогодні в районі Джемете берег Чорного моря усіяний мертвими скатами з обрізаними боками. Дуже сумне видовище", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що за останні дні не менше семи дельфінів було виявлено близько Геленджика.
"Всі загиблі дельфіни-білобочки. На вигляд здорові та вгодовані", - сказано в повідомленні.
Поки найімовірніша причина загибелі - діяльність людини: "У ці дні на цій ділянці моря було багато сейнерів – дельфіни потрапляли в трали, що збирають все на своєму шляху, і вже не могли вирватися звідти й там гинули".
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