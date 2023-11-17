Масове танення льоду на полюсах змусить земну кору піднятися.

Через глобальне потепління, якому людство усе ніяк не дасть ради, рівень світового океану поступово зростатиме. Але наслідки не будуть однаковими для усієї планети. Чим ближче до екватору, тим гіршими будуть наслідки, пише The Washington Post.

"Втрата полярного льоду призведе до глибоких змін у гравітації та формі Землі, що, у свою чергу, створить драматичні відмінності в тому, куди потече океанська вода", – йдеться у статті.

Видання наводить результати дослідження, проведеного групою науковців на Сейшельских островах. Через свої геологічні особливості цей архипелаг є своєрідним мірилом, за яким вчені можуть прослідкувати зміни рівня океану протягом тисяч і тисяч років.

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На цих островах вчені знайшли скам’яніли рештки коралів на скелях, що піднімаються на десятки метрів над рівнем моря. А оскільки корали можуть жити лише у воді, а сам архіпелаг є геологічно стабільним, ці знахідки дають надійні свідчення того, як піднімався та опускався рівень самого океану.

Провівши радіовуглецевий аналіз скам’янілих решток коралів, знайдених на різних висотах, вчені встановили їхній приблизний вік. Картина виявилася невтішною. В умовах глобального потепління, спричиненого природніми причинами у минулі епохи, рівень океану міг змінюватися інколи дуже швидкими темпами – десятки метрів за 100 років.

Автори дослідження попереджають, що за таких умов деяким острівним державам загрожує зникнення, якщо не вдастся зупинити поточне потепління. І самі ж Сейшельскі острови – серед перших кандидатів на "виліт" з мапи світу через свою малу висоту над рівнем океану.

Але проблема Сейшелів не лише у висоті над рівнем моря, але й в тому, що вони розташовані близько до екватору. Саме цю частину планети море заливатиме сильніше.

Вчені з’ясували, що масштабне танення полярного льоду з одного боку вивільняє великі маси води, що піднімають рівень океану. Але з іншого боку сам лід на полюсах, доки існує, він ніби "притискає" земну поверхню ближче до земного ядра. Тож коли ці важкі льодові шапки тануть, приполярні частини земної кори звільняються від "вантажу" і навпаки піднімаються вище над рівнем океану. Це подібно до того, як подушка дивану піднімається вище, коли людина встає з неї.

"Коли лід тане, його сила тяжіння слабшає, і земна кора може піднятися. Океан спадає біля полюсів, а вода переміщується в протилежному напрямку", – пояснює The Washington Post.

Інші матеріали про глобальне потепління

Як писав УНІАН, клімат планети може перетнути сигнальний рубіж у 1,5°C потепління (порівняно з доіндустріальною ерою) вже в найближчі 5-6 років. Аби зупинити подальше зростання глобальної температури, що загрожує кліматичною катастрофою, людство має різко скоротити викиди CO₂.

Також ми розповідали, що південна півкуля Землі страждає від глобального потепління значно сильніше, ніж північна. Новий аналіз свідчить про значне зниження доступності прісної води в Південній Америці, більшій частині Африки, а також у Центральній та північно-західній Австралії.

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