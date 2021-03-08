У Фороському парку, який вважається одним із найкрасивіших і найвідоміших у Криму, російські окупанти через забудову знищують вікові дерева.
Місцеві жителі безрезультатно намагаються цьому протидіяти, а цього тижня ситуація досягла апогею - за словами активістів, їх почала залякувати поліція пише Крим.Реалії.
Парк Форосу для України є пам'яткою та природоохоронною територією загальнодержавного значення. Йому майже 190 років. Тут понад 200 видів дерев і чагарників з різних куточків світу, деяким більше ніж сто років.
Будівельні роботи в парку почалися ще восени рік тому, і для цього почали вирізати й викопувати десятки рідкісних, екзотичних і червонокнижних дерев.
Жителі Форосу після кількох місяців безуспішної боротьби за збереження території записали звернення до президента Росії Володимира Путіна. "Ми, кримчани, просимо вас, нашого президента, про допомогу! У наш спільний дім прийшла біда!",- заявили вони.
Звернення жителів Форосу до Путіна очікувано ніяк не вплинуло на темпи знищення парку, а в окупаційному "Міністерстві екології Криму" обуреним жителям заявили, що будівництво законне.
Як повідомляє Крим.Реалії, з 2016 року санаторієм Форос формально розпоряджається Федерація профспілок Татарстану (Татарстан - суб'єкт РФ), проте є інформація, що насправді нерухомість потрапила під керівництво компанії "Татнафта".
Російське видання РБК, посилаючись на власне джерело в уряді Татарстану в 2016 році повідомляло, що така схема покупки санаторію була обрана, щоб обійти європейські санкції. "Татнефть" офіційно заперечує свою причетність до купівлі санаторію і забудові парку.
Фороський парк: що відомо
Фороський парк - ландшафтний парк в селищі Форосе. Заснований у 1834 році. Площа 70 гектарів, з яких 30 зайняті культурними насадженнями, а 40 є лісопарковою зоною. Оголошений пам'ятником садово-паркової архітектури і знаходиться під охороною закону.
Читайте такожВода зникає: журналісти склали карту екологічної катастрофи в окупованому Криму
У парку росте понад 200 видів і форм дерев і чагарників, більшість із яких складають екзотичні породи.
Окупація Криму Росією
- Росія окупувала український Крим, увівши на півострів своїх військових і організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ.
- 18 березня 2014 року в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.
- Країни Заходу не визнали анексію Криму і ввели санкції проти Росії.
- Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року. З початку окупації на півострові більш як 100 українців стали "бранцями Кремля".
- Після окупації Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові та в акваторії Чорного моря, а також завозить військову техніку, зокрема, системи протиповітряної оборони.
- У Генштабі України дії російських військових у Криму називають незаконними.
- Генасамблея ООН у грудні 2019 року прийняла резолюцію, що закликає Росію вивести свої війська з анексованого Криму і припинити тимчасову окупацію території України.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram