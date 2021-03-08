В рамках будівельних робіт в парку почали вирізати й викопувати десятки рідкісних, екзотичних і червонокнижних дерев.

У Фороському парку, який вважається одним із найкрасивіших і найвідоміших у Криму, російські окупанти через забудову знищують вікові дерева.

Місцеві жителі безрезультатно намагаються цьому протидіяти, а цього тижня ситуація досягла апогею - за словами активістів, їх почала залякувати поліція пише Крим.Реалії.

Парк Форосу для України є пам'яткою та природоохоронною територією загальнодержавного значення. Йому майже 190 років. Тут понад 200 видів дерев і чагарників з різних куточків світу, деяким більше ніж сто років.

Будівельні роботи в парку почалися ще восени рік тому, і для цього почали вирізати й викопувати десятки рідкісних, екзотичних і червонокнижних дерев.

Жителі Форосу після кількох місяців безуспішної боротьби за збереження території записали звернення до президента Росії Володимира Путіна. "Ми, кримчани, просимо вас, нашого президента, про допомогу! У наш спільний дім прийшла біда!",- заявили вони.

Звернення жителів Форосу до Путіна очікувано ніяк не вплинуло на темпи знищення парку, а в окупаційному "Міністерстві екології Криму" обуреним жителям заявили, що будівництво законне.

Як повідомляє Крим.Реалії, з 2016 року санаторієм Форос формально розпоряджається Федерація профспілок Татарстану (Татарстан - суб'єкт РФ), проте є інформація, що насправді нерухомість потрапила під керівництво компанії "Татнафта".

Російське видання РБК, посилаючись на власне джерело в уряді Татарстану в 2016 році повідомляло, що така схема покупки санаторію була обрана, щоб обійти європейські санкції. "Татнефть" офіційно заперечує свою причетність до купівлі санаторію і забудові парку.

Фороський парк: що відомо

Фороський парк - ландшафтний парк в селищі Форосе. Заснований у 1834 році. Площа 70 гектарів, з яких 30 зайняті культурними насадженнями, а 40 є лісопарковою зоною. Оголошений пам'ятником садово-паркової архітектури і знаходиться під охороною закону.

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У парку росте понад 200 видів і форм дерев і чагарників, більшість із яких складають екзотичні породи.

Окупація Криму Росією

Росія окупувала український Крим, увівши на півострів своїх військових і організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня 2014 року в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнали анексію Криму і ввели санкції проти Росії.

Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року. З початку окупації на півострові більш як 100 українців стали "бранцями Кремля".

Після окупації Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові та в акваторії Чорного моря, а також завозить військову техніку, зокрема, системи протиповітряної оборони.

У Генштабі України дії російських військових у Криму називають незаконними.

Генасамблея ООН у грудні 2019 року прийняла резолюцію, що закликає Росію вивести свої війська з анексованого Криму і припинити тимчасову окупацію території України.

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Автор: УНІАН