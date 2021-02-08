Деякі користувачі відзначили, що раніше могли уявити собі подібне тільки у фільмах жахів.

Очевидці на острові Хоккайдо в Японії зняли на відео оленя, у якого в рогах застрягла відірвана голова іншого оленя.

Відеозапис 7 лютого став вірусним на платформі 9GAG і перекочував у соцмережі.

На думку одних користувачів мережі, на записі зображено результат смертельної сутички двох оленів. Як можна помітити, роги тварини-переможця зчеплені з відірваною головою родича.

Деякі користувачі мережі відзначили, що раніше могли уявити собі подібне тільки у фільмах жахів.

Відео не рекомендується до перегляду вразливим людям, вагітним і неповнолітнім!!!

Інші користувачі мережі припустили, що олень випадково заплутався в рогах вже вбитого оленя, від якого залишилася тільки голова.

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"Схиляюся до варіанту, що один з оленів помер, його тіло з'їли, а голова залишилася, бо там їсти особливо нічого, особливо коли туша заледеніла", "Фільм жахів відпочиває", "Блін! Як голову-то можна відірвати? Невже стільки сил?", "Ні. Швидше за все, голова вже була відрізана мисливцем", "Може, підгнила злегка і відірвалася легше", "Одна голова добре, а дві вже негарно", - коментували вони.

Деякі і зовсім засумнівалися в тому, що показане на кадрах відповідає реальності.

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Автор: УНІАН