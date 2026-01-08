По коліна в снігу: біля Чорнобиля зафіксували рідкісного коня (відео)

Співробітники Чорнобильського заповідника запевняють, що взимку їжі для коня Пржевальського там вдосталь.

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику зафіксували рідкісного коня Пржевальського, який "гуляв" по коліно в снігу. Про життя цих цікавих тварин розповіли у заповіднику та оприлюднили цікаві кадри.

"Здається, що диким коням узимку некомфортно і холодно? Та ні! Коней Пржевальського не налякаєш ані снігами, ані морозами, ані заметілями. Сучасні коні Пржевальського – нащадки диких скакунів із непривітних напівпустель Монголії. Ці території – злакові степи, пагорби й невисокі гори з ярами, де різкі перепади температур є звичним явищем, а водні джерела ще треба пошукати", - розповіли дослідники.

Водночас вони наголошують, що життя на території Чорнобильського заповідника – зовсім інша справа: де б не опинився кінь – у лісі, на луках, колишніх полях чи в ярах – корму для копитних тут вдосталь.

"І навіть сніг для коней не страшний, бо, як у відомій приказці, – по коліна!" – жартують дослідники.

У Чорнобильському заповіднику зафіксували рись з дитинчам

Нещодавно у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику зафіксували рись з дитинчам.

За словами дослідників, зима для цих хижаків – не перешкода, вони чудово переносять морози, легко долають засніжені простори та навіть можуть перепливати крижану річку. Під час руху по снігу задні лапи рисі точно потрапляють у слід передніх. Навіть, якщо рисей кілька, вони часто йдуть слід у слід одна за одною, немов дотримуючись негласного етикету.

Вас також можуть зацікавити новини: