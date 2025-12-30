Тварина потрапила до фотопастки.

На території Національного природного парку "Тузлівські лимани" в Одеській області до фотопастки потрапив заєць, який прийшов на водопій. Про це розповів доктор біологічних наук, співробітник нацпарку Іван Русєв.

Науковець також оприлюднив відео, на якому можна побачити тварину, що п’є воду.

За його словами, це заєць сірий, або русак (Lepus europaeus) – вид ссавців ряду зайцеподібних. Тварина прийшла на узбережжя лиману попити води, солоність якої сягає 12 проміле.

"Він мешкає на ділянках, де часто з'являються шакали, лисиці, борсуки, й це є підтвердженням здорової екосистеми, де шакали виконують важливу санітарну функцію", - зазначив Русєв.

Що відомо про русаків

Заєць сірий (русак) – нічна тварина, але змінює поведінку навесні під час гону. Тоді зайців можна побачити вдень за переслідуванням один одного в полях. Довжина тіла тварини – до 70 см, хвоста – до 12 см, вага може сягати 10 кг. Задні ноги у русака набагато довші за передні.

Третину свого життя ці тварини витрачають на пошук їжі. Бігати можуть зі швидкістю 70 км/год, а коли стикаються з хижаками, покладаються на випередження на відкритому просторі. Тупотіння задніми ногами використовується, щоби попередити інших про хижаків. Заєць вищить, коли йому болить або чогось боїться, у разі смертельної небезпеки може шукати захисту у людей.

Шакали у нацпарку "Тузлівські лимани"

Нещодавно у Національному природному парку "Тузлівські лимани" до фотопастки потрапив шакал. Співробітник парку Іван Русєв розповів, що це шакал звичайний (Canis aureus), який з'явився у нацпарку понад чверть сторіччя тому та став частиною наземної фауни заповідника. Зараз, узимку, в шакалів починається гон. У цей період вони активно виють, а їхня репродуктивна поведінка схожа на вовчу.

Вас також можуть зацікавити новини: