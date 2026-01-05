Біля Чорнобиля зафіксували хижака з дитинчатком: дослідники розповіли про цікавий факт

Такий звір чудово переносить морози та може перепливати крижану річку.

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику зафіксували рись з дитинчатком - хижаки, які є небезпечними мисливцями. Про це розповіли у заповіднику та оприлюднили фото, на якому можна побачити дорослу рись, а поруч з нею, судячи на все, її дитинча.

Як зазначають дослідники, зима для рисі - не перешкода. Вона чудово переносить морози, легко долає засніжені простори та навіть може перепливати крижану річку.

Науковці звертають увагу на цікавий факт: під час руху по снігу задні лапи рисі точно потрапляють у слід передніх. Навіть якщо рисей кілька, вони часто йдуть слід у слід одна за одною, немов дотримуючись негласного "рисячого етикету".

За словами дослідників, рись - вправна мисливиця, її "зброя" - ідеальний слух, смертельно небезпечні втяжні пазурі, довгі ікла та гострий зір, завдяки якому звір може помітити мишу на відстані до 70 м. Протягом доби ця лісова кішка здатна долати понад 30 кілометрів.

Як писав УНІАН, у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику дослідники зафіксували цікаві епізоди життя видри. Це сталося на березі Прип’яті, де тварина час від часу пірнала неподалік від берега, з’являлась на поверхні й щось поїдала. У цьому заповіднику видра - звичний, хоча й малопомітний житель. Це відносно велика тварина з витягнутим гнучким тілом.

Важить до 10 кг, довжина тіла - до 100 см. Спритні, розумні хижаки, здатні утворювати невеликі групи й активно спілкуватися між собою різноманітними звуками. Попри "водний" стиль життя, видри охоче вибираються на берег, де дозволяють собі більше пустощів - ковзають по льоду, граються й навіть жонглюють камінцями.

