Епізоотична ситуація щодо грипу птиці на території області визначена як загрозлива.

У Тернополі в зоокутку парку «Топільче» загинули лебеді. Причиною став пташиний грип.

Як повідомили УНІАН в головному управлінні Держспоживслужби в Тернопільській області, загалом загинули три лебеді-шипуни, одна казарка та одна мускусна качка.

Читайте такожСотні птахів у заповіднику "Асканія-Нова" загинули в муках від сильної отрути: деталі розслідування (відео)У Івано-Франківській лабораторії, яка уповноважена на проведення відповідних досліджень в областях західного регіону України, підтвердили, що причиною загибелі птиці став пташиний грип.

Під час епізоотичного розслідування спеціалісти встановили, що водоплавна птиця із зоокутка, де крім перелічених видів утримуються також гуси холмогорської та великої сірої порід, тривалий час перебувала на водоймах гідропарку та контактувала із дикою перелітною птицею. Тож інфікування птахів зоокутка, очевидно, відбулося від дикої перелітної птиці.

Рішенням Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії на території зоокутка ввели карантин, визначили зони захисту. На засіданні комісії також вирішили здійснювати постійний контроль за станом здоров’я птиці в індивідуальних господарствах населення.

«При виявленні ознак захворювання громадянам потрібно негайно повідомити Головне управління Держпродспоживслужби, щоб воно провело відбір патматеріалу для дослідження на грип. Нам необхідно виявити всі випадки та ліквідувати їх максимально швидко», – наголосив під час засідання заступник голови ТОДА Ігор Гайдук.

Члени комісії визначили епізоотичну ситуацію щодо грипу птиці на території міста Тернополя – неблагополучною, а на території області – загрозливою.

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Автор: Андрій Вацик