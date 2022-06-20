Документом впроваджуються основоположні принципи європейського законодавства у сфері управління відходами.

У понеділок, 20 червня, Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроект "Про управління відходами" (№2207-1-д).

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив заступник голови парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

За його словами, за цей проект закону проголосували 282 народних депутата.

Що передбачає законопроєкт про управління відходами (№2207-1-д)?

Як зазначали в Комітеті Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування, рамковий законопроєкт (№2207-1-д) має запустити в Україні реформу галузі управління відходами.

Він має наблизити законодавство України до законодавства ЄС та стати фундаментом для підготовки і прийняття понад 30 нормативно-правових актів у цій сфері.

Ним, зокрема, запроваджується ієрархія управління відходами. Пріоритетами стануть запобігання їх утворенню, повторне використання та переробка відходів.

"Запровадження ієрархії поводження з відходами передбачено Угодою про асоціацію між Україною та ЄС, тож без впровадження цих змін ми не зможемо стати повноцінною частиною європейської спільноти", — зазначав голова екологічного комітету Олег Бондаренко.

Також законопроєкт створить підґрунтя для запровадження системи розширеної відповідальності виробника, у якій виробник відповідає за збір, повторне використання та перероблення продукції.

Документ також узгоджує залучення до процесу місцевої влади. Він встановлює порядок збирання, вивезення та оброблення муніципальних відходів, забезпечує впровадження їх роздільного збирання та рециклінгу (переробки для повторного використання). Також законопроект передбачає вимоги до якісного надання послуги з управління відходами та нарахування плати за таку послугу.

Крім цього, ним вводиться система довгострокового планування управління відходами на національному, регіональному та місцевому рівнях.

Також впроваджується інформаційна системи управління відходами, яка надасть змогу спростити систему обліку та звітності, подання декларацій та здійснення дозвільних процедур у сфері управління відходами. Як пояснював голова екологічного комітету Олег Бондаренко, законопроект розблокує дозвільну систему, адже в Україні з 2014 року не видаються дозволи на операції з відходами.

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