За допомогою фотопасток тут зафіксували щонайменше 20 дорослих рисей.

На території Чорнобильського заповідника зафіксували щонайменше два десятки рисей.

Як повідомили на сторінці Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника, дорослих особин упіймали за допомогою фотопасток.

"11 з них – ідентифіковано за плямистим малюнком на хутрі", – йдеться в повідомленні.

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У заповіднику також показали світлину з фотопастки проекту "Полісся – дика природа без кордонів", до якої потрапила рись.

Рись в Чорнобильському заповіднику

Євразійська рись – це найбільш широко поширений вид, мешкає в північних лісах Євразії. В Західній Європі вона була поширена скрізь, але через діяльність людини залишилась лише в Піренеях, Альпах, Карпатах і в Скандинавії.

Впродовж останніх років чисельність рисей скорочується. З 2009 року вид занесений до Червоної книги України як рідкісний.

Зменшенню чисельності рисей, зокрема, сприяли конкурентні стосунки рисі і вовка, кажуть фахівці. Вовки, чия чисельність тільки збільшується, ходять слідами рисі і відбирають її здобич.

Наразі навіть в умовах Чорнобильського біосферного заповідника немає місця суцільного розселення рисі. Сліди цієї тварини у заповіднику зустрічають повсюду, але вид рідкісний і тут зустрічаються тільки молоді особини.

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