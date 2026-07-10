Самотній дельфін - поганий знак: в Чорному морі масово гинуть ссавці

Китоподібні – соціальні тварини й у морському середовищі зазвичай з’являються у полі зору людини зграями.

​Коли до пляжу, де багато людей, підпливає самотній дельфін, це скоріш за все поганий знак – ймовірно ссавець контужений через вибухи та дезорієнтований. Про це заявив доктор біологічних наук, начальник науково-дослідного відділу Національного природного парку "Тузлівські лимани" Іван Русєв.

За його словами, останнім часом до берегів Одеси все частіше підпливають поодинокі чорноморські китоподібні, зокрема азовки. Коли це стається поблизу пляжів, де багато людей, відпочивальники намагаються спіймати тварину й влаштовують різні заходи так званого "рятування", зазначає науковець. Він наголошує, поява біля людей ссавця, який "мандрує" на самоті – поганий знак.

"​​Потрібно розуміти, що дельфіни – це соціальні тварини, які своєю поведінкою багато в чому подібні до людей. У морському середовищі вони зазвичай з’являються в полі зору людини зграями та це афаліна. Але коли одна тварина з китоподібних, така як азовка, яка зараз часто підпливає впритул до берега та людей, – це аномалія. Люди ж часто поводяться з нею, як із беззахисним кошеням, намагаючись "допомогти", чим завдають тварині ще більшого, критичного стресу", - стверджує дослідник.

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​Така поодинока тварина зазвичай контужена, пояснює він. Адже під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну китоподібні зазнають важких контузій через потужні військові шуми у морській акваторії.

"Особливо чутливими до цих чинників є китоподібні – саме азовки", - підкреслює Русєв.

За його словами, війна створює надзвичайно жахливі й смертоносні умови для життя морських ссавців. ​Окрім самої контузії та неймовірного стресу, така самотня тварина біля берега втрачає здатність нормально харчуватися. Через це в неї стрімко слабшає імунна система, і на цьому тлі організм атакують типові для китоподібних інфекції – зокрема, морбілівіруси, пояснює вчений. Зрештою, інфіковані тварини зазвичай невдовзі гинуть, додає Русєв.

​Він закликає не чіпайте таких тварин та в жодному разі не торкайтися їх – дії некомпетентної людини можуть завдати ще більшої шкоди.

"Поодинока китоподібна тварина на мілководді біля берега – це ненормальне явище, яке свідчить про про те, що тварина потрапила в біду", - констатує дослідник.

За його даними, під час моніторингу узбережжя Чорного моря у межах нацпарку лише 6-8 липня знайдено тіла 7 азовок - рідкісних тварин, які занесені до Червоного списку МСОП (IUCN). За за 50 днів на території нацпарку офіційно зафіксовано 74 мертвих ссавця. Як зазначив дослідник, викидає мертвих дельфінів й на інші частини узбережжя Одещини, а також - Миколаївської області та сусідніх країн – Румунії, Болгарії тощо.

"Окрім трупів, викидає і контужених дельфінів... Проте реальна загальна кількість вбитих тварин значно вища… - за період повномасштабного вторгнення – понад 100 000", - стверджує Русєв.

Він пояснює, що загиблих азовок зафіксувати вдається нечасто - лише 5% тіл викидає на берег, інші тонуть у морі. Крім того, мертвими ссавцями живляться шакали тощо.

Інші новини екології

Як писав УНІАН, на початку червня дослідник повідомив, що в Одеській області, на території Національного парку "Тузлівські лимани" знайшли понад два десятки мертвих дельфінів. Йшлося, що такої кількості мертвих дельфінів, за один день, під час війни, тут ще не реєстрували. Тоді знайшли 20 азовок, афаліну та білобочку під час обстеження 25 км узбережжя нацпарку.

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