Валюта дорожчає наприкінці тижня: курс долара і євро в Україні 10 липня

Продати долар можна в середньому за курсом 44,37 грн, а євро – 50,61 грн.

Курс долара до гривні в банках України в пʼятницю, 10 липня, зріс на 5 копійок і складає 44,81 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,37 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні також зріс на 12 копійок і становить 51,26 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,61 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінних пунктах України середня вартість долара сьогодні вранці становить 44,61 грн/дол., а продати долар можна за курсом 44,50 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 51,23 грн/євро, а курс продажу - 51,05 грн/євро.

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Курс долара в Україні - останні новини

Нацбанк встановив на 10 липня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,52 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 4 копійки, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на пʼятницю було встановлено на рівні 50,88 гривні за один євро, таким чином національна валюта втратила 19 копійок.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий повідомив, що долар залишатиметься поблизу психологічної позначки в 45 гривень, а основні коливання відбуватимуться у відносно вузькому коридорі – 44,4-45 грн. За його словами, євро, найімовірніше, залишатиметься в межах 51-52,5 грн.

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