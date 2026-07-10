Названо 50 найдорожчих армій світу: на якому місці Україна

Провідні світові армії щорічно виділяють сотні мільярдів доларів, щоб залишатися попереду. Глобальні військові бюджети у 2025 році склали 2,6 трильйона доларів, країни в середньому витрачали на оборону 2,01% свого ВВП. Про це пише Business Insider, посилаючись на доповідь Міжнародного інституту стратегічних досліджень, яка містить дані про оборонні бюджети майже кожної країни на основі представлених даних за 2025 рік.
У США найдорожча армія у світі, вони витрачають на оборону майже 1 трильйон доларів. Це більш ніж у три з половиною рази перевищує заявлений оборонний бюджет Китаю, який посідає друге місце за величиною. До трійки найдорожчих армій також входить Росія, а на четвертому місці – Німеччина.
Під час війни видатки у відсотках від ВВП, як правило, зростають, що, у свою чергу, створює навантаження на цивільну економіку, заявив Марк Канціан, старший радник Центру стратегічних та міжнародних досліджень. Україна у 2025 році, наприклад, виділила понад 20% свого ВВП на військові потреби, що є найвищим показником у світі. Це забезпечило їй місце в топ-10 найдорожчих армій.
Топ-50 країн із найдорожчими арміями у світі.
50. Чилі
Оборонний бюджет – 4,24 мільярда доларів, відсоток ВВП: 1,22%
49. Малайзія
Оборонний бюджет: 4,87 млрд доларів, відсоток від ВВП: 1,04%
48. Угорщина
Оборонний бюджет: 5,54 млрд доларів, відсоток від ВВП: 2,24%
47. Таїланд
Оборонний бюджет: 5,84 млрд доларів, відсоток від ВВП: 1,05%
46. Іран
Оборонний бюджет: 6,09 мільярда доларів, відсоток ВВП: 1,71%
45. Австрія
Оборонний бюджет: 6,36 мільярда доларів, відсоток ВВП: 1,12%
44. Оман
Оборонний бюджет: 6,66 мільярда доларів, відсоток ВВП: 6,33%
43. Чеська Республіка
Оборонний бюджет: 7,03 млрд доларів, відсоток від ВВП: 1,83%
42. Філіппіни
Оборонний бюджет: 7,22 млрд доларів, відсоток від ВВП: 1,46%
41. Марокко
Оборонний бюджет: 7,547 млрд доларів, відсоток від ВВП: 4,2%
40. Швейцарія
Оборонний бюджет: 7,554 млрд доларів, відсоток від ВВП: 0,75%
39. Фінляндія
Оборонний бюджет: 7,99 млрд доларів, відсоток від ВВП: 2,54%
38. Греція
Оборонний бюджет: 8,06 млрд доларів, відсоток від ВВП: 2,86%
37. Кувейт
Оборонний бюджет: 8,19 млрд доларів, відсоток від ВВП: 5,2%
36. Колумбія
Оборонний бюджет: 8,27 млрд доларів, відсоток від ВВП: 1,89%
35. В’єтнам
Оборонний бюджет: 8,41 млрд доларів, відсоток від ВВП: 1,74%
34. Румунія
Оборонний бюджет: 9,48 млрд доларів, відсоток від ВВП: 2,24%
33. Пакистан
Оборонний бюджет: 10,02 млрд доларів, відсоток від ВВП: 2,44%
32. Катар
Оборонний бюджет: 10,11 млрд доларів, відсоток від ВВП: 4,55%
31. Мексика
Оборонний бюджет: 11,36 млрд доларів, відсоток від ВВП: 0,61%
30. Данія
Оборонний бюджет: 12,18 млрд доларів, відсоток ВВП: 2,65%
29. Ірак
Оборонний бюджет: 12,68 млрд доларів, відсоток ВВП: 4,78%
28. Бельгія
Оборонний бюджет: 13,9 млрд доларів, відсоток ВВП: 1,94%
27. Індонезія
Оборонний бюджет: 15,08 млрд доларів, відсоток ВВП: 1,04%
26. Норвегія
Оборонний бюджет: 16,44 млрд доларів, відсоток ВВП: 3,18%
25. Швеція
Оборонний бюджет: 17,06 млрд доларів, відсоток від ВВП: 2,58%
24. Сінгапур
Оборонний бюджет: 17,99 млрд доларів, відсоток від ВВП: 3,13%
23. Тайвань
Оборонний бюджет: 21,2 млрд доларів, відсоток від ВВП: 2,4%
22. Туреччина
Оборонний бюджет: 21,48 млрд доларів, відсоток від ВВП: 1,37%
21. Об’єднані Арабські Емірати
Оборонний бюджет: 21,68 млрд доларів, відсоток від ВВП: 3,81%
20. Бразилія
Оборонний бюджет: 24,27 млрд доларів, відсоток від ВВП: 1,08%
19. Алжир
Оборонний бюджет: 25,21 млрд доларів, відсоток ВВП: 8,75%
18. Іспанія
Оборонний бюджет: 28,91 млрд доларів, відсоток ВВП: 1,53%
17. Нідерланди
Оборонний бюджет: 29,12 млрд доларів, відсоток ВВП: 2,2%
16. Канада
Оборонний бюджет: 31,21 млрд доларів, відсоток ВВП: 1,37%
15. Польща
Оборонний бюджет: 33,18 млрд доларів, відсоток від ВВП: 3,19%
14. Австралія
Оборонний бюджет: 37,28 млрд доларів, відсоток від ВВП: 2,04%
13. Ізраїль
Оборонний бюджет: 39,68 млрд доларів, відсоток від ВВП: 6,5%
12. Італія
Оборонний бюджет: 40,09 млрд доларів, відсоток від ВВП: 1,58%
11. Південна Корея
Оборонний бюджет: 43,84 млрд доларів, відсоток ВВП: 2,36%
10. Україна
Оборонний бюджет: 44,45 млрд доларів, відсоток ВВП: 21,19%
9. Японія
Оборонний бюджет: 58,91 млрд доларів, відсоток ВВП: 1,38%
8. Франція
Оборонний бюджет: 70 млрд доларів, відсоток від ВВП: 2,08%
7. Саудівська Аравія
Оборонний бюджет: 72,53 мільярда доларів, відсоток від ВВП: 5,72%
6. Індія
Оборонний бюджет: 78,31 млрд доларів, відсоток від ВВП: 1,9%
5. Велика Британія
Оборонний бюджет: 94,26 млрд доларів, відсоток від ВВП: 2,38%
4. Німеччина
Оборонний бюджет: 107,31 млрд доларів, відсоток від ВВП: 2,14%
3. Росія
Оборонний бюджет: 161,18 млрд доларів, відсоток від ВВП: 6,34%
2. Китай
Оборонний бюджет: 251,29 млрд доларів, відсоток від ВВП: 1,3%
1. Сполучені Штати
Оборонний бюджет: 921,02 млрд доларів, відсоток від ВВП: 3,01%.
Україна дає уроки війни
Як пишуть ЗМІ, Україна перетворилася на провідну світову лабораторію сучасної війни з використанням дронів. На Ризькому саміті з питань дронів у 2026 році військові командири та політичні лідери визнали, що НАТО має адаптуватися набагато швидше, якщо хоче йти в ногу з інноваціями на полі бою.
Вони, схоже, нарешті усвідомили нагальну необхідність перейняти досвід України у сфері інновацій щодо використання безпілотників.