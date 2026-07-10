Названо 50 найдорожчих армій світу: на якому місці Україна

У США найдорожча армія у світі, вони витрачають на оборону майже 1 трильйон доларів.

Провідні світові армії щорічно виділяють сотні мільярдів доларів, щоб залишатися попереду. Глобальні військові бюджети у 2025 році склали 2,6 трильйона доларів, країни в середньому витрачали на оборону 2,01% свого ВВП. Про це пише Business Insider, посилаючись на доповідь Міжнародного інституту стратегічних досліджень, яка містить дані про оборонні бюджети майже кожної країни на основі представлених даних за 2025 рік.

У США найдорожча армія у світі, вони витрачають на оборону майже 1 трильйон доларів. Це більш ніж у три з половиною рази перевищує заявлений оборонний бюджет Китаю, який посідає друге місце за величиною. До трійки найдорожчих армій також входить Росія, а на четвертому місці – Німеччина.

Під час війни видатки у відсотках від ВВП, як правило, зростають, що, у свою чергу, створює навантаження на цивільну економіку, заявив Марк Канціан, старший радник Центру стратегічних та міжнародних досліджень. Україна у 2025 році, наприклад, виділила понад 20% свого ВВП на військові потреби, що є найвищим показником у світі. Це забезпечило їй місце в топ-10 найдорожчих армій.

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Топ-50 країн із найдорожчими арміями у світі.

50. Чилі

Оборонний бюджет – 4,24 мільярда доларів, відсоток ВВП: 1,22%

49. Малайзія

Оборонний бюджет: 4,87 млрд доларів, відсоток від ВВП: 1,04%

48. Угорщина

Оборонний бюджет: 5,54 млрд доларів, відсоток від ВВП: 2,24%

47. Таїланд

Оборонний бюджет: 5,84 млрд доларів, відсоток від ВВП: 1,05%

46. Іран

Оборонний бюджет: 6,09 мільярда доларів, відсоток ВВП: 1,71%

45. Австрія

Оборонний бюджет: 6,36 мільярда доларів, відсоток ВВП: 1,12%

44. Оман

Оборонний бюджет: 6,66 мільярда доларів, відсоток ВВП: 6,33%

43. Чеська Республіка

Оборонний бюджет: 7,03 млрд доларів, відсоток від ВВП: 1,83%

42. Філіппіни

Оборонний бюджет: 7,22 млрд доларів, відсоток від ВВП: 1,46%

41. Марокко

Оборонний бюджет: 7,547 млрд доларів, відсоток від ВВП: 4,2%

40. Швейцарія

Оборонний бюджет: 7,554 млрд доларів, відсоток від ВВП: 0,75%

39. Фінляндія

Оборонний бюджет: 7,99 млрд доларів, відсоток від ВВП: 2,54%

38. Греція

Оборонний бюджет: 8,06 млрд доларів, відсоток від ВВП: 2,86%

37. Кувейт

Оборонний бюджет: 8,19 млрд доларів, відсоток від ВВП: 5,2%

36. Колумбія

Оборонний бюджет: 8,27 млрд доларів, відсоток від ВВП: 1,89%

35. В’єтнам

Оборонний бюджет: 8,41 млрд доларів, відсоток від ВВП: 1,74%

34. Румунія

Оборонний бюджет: 9,48 млрд доларів, відсоток від ВВП: 2,24%

33. Пакистан

Оборонний бюджет: 10,02 млрд доларів, відсоток від ВВП: 2,44%

32. Катар

Оборонний бюджет: 10,11 млрд доларів, відсоток від ВВП: 4,55%

31. Мексика

Оборонний бюджет: 11,36 млрд доларів, відсоток від ВВП: 0,61%

30. Данія

Оборонний бюджет: 12,18 млрд доларів, відсоток ВВП: 2,65%

29. Ірак

Оборонний бюджет: 12,68 млрд доларів, відсоток ВВП: 4,78%

28. Бельгія

Оборонний бюджет: 13,9 млрд доларів, відсоток ВВП: 1,94%

27. Індонезія

Оборонний бюджет: 15,08 млрд доларів, відсоток ВВП: 1,04%

26. Норвегія

Оборонний бюджет: 16,44 млрд доларів, відсоток ВВП: 3,18%

25. Швеція

Оборонний бюджет: 17,06 млрд доларів, відсоток від ВВП: 2,58%

24. Сінгапур

Оборонний бюджет: 17,99 млрд доларів, відсоток від ВВП: 3,13%

23. Тайвань

Оборонний бюджет: 21,2 млрд доларів, відсоток від ВВП: 2,4%

22. Туреччина

Оборонний бюджет: 21,48 млрд доларів, відсоток від ВВП: 1,37%

21. Об’єднані Арабські Емірати

Оборонний бюджет: 21,68 млрд доларів, відсоток від ВВП: 3,81%

20. Бразилія

Оборонний бюджет: 24,27 млрд доларів, відсоток від ВВП: 1,08%

19. Алжир

Оборонний бюджет: 25,21 млрд доларів, відсоток ВВП: 8,75%

18. Іспанія

Оборонний бюджет: 28,91 млрд доларів, відсоток ВВП: 1,53%

17. Нідерланди

Оборонний бюджет: 29,12 млрд доларів, відсоток ВВП: 2,2%

16. Канада

Оборонний бюджет: 31,21 млрд доларів, відсоток ВВП: 1,37%

15. Польща

Оборонний бюджет: 33,18 млрд доларів, відсоток від ВВП: 3,19%

14. Австралія

Оборонний бюджет: 37,28 млрд доларів, відсоток від ВВП: 2,04%

13. Ізраїль

Оборонний бюджет: 39,68 млрд доларів, відсоток від ВВП: 6,5%

12. Італія

Оборонний бюджет: 40,09 млрд доларів, відсоток від ВВП: 1,58%

11. Південна Корея

Оборонний бюджет: 43,84 млрд доларів, відсоток ВВП: 2,36%

10. Україна

Оборонний бюджет: 44,45 млрд доларів, відсоток ВВП: 21,19%

9. Японія

Оборонний бюджет: 58,91 млрд доларів, відсоток ВВП: 1,38%

8. Франція

Оборонний бюджет: 70 млрд доларів, відсоток від ВВП: 2,08%

7. Саудівська Аравія

Оборонний бюджет: 72,53 мільярда доларів, відсоток від ВВП: 5,72%

6. Індія

Оборонний бюджет: 78,31 млрд доларів, відсоток від ВВП: 1,9%

5. Велика Британія

Оборонний бюджет: 94,26 млрд доларів, відсоток від ВВП: 2,38%

4. Німеччина

Оборонний бюджет: 107,31 млрд доларів, відсоток від ВВП: 2,14%

3. Росія

Оборонний бюджет: 161,18 млрд доларів, відсоток від ВВП: 6,34%

2. Китай

Оборонний бюджет: 251,29 млрд доларів, відсоток від ВВП: 1,3%

1. Сполучені Штати

Оборонний бюджет: 921,02 млрд доларів, відсоток від ВВП: 3,01%.

Україна дає уроки війни

Як пишуть ЗМІ, Україна перетворилася на провідну світову лабораторію сучасної війни з використанням дронів. На Ризькому саміті з питань дронів у 2026 році військові командири та політичні лідери визнали, що НАТО має адаптуватися набагато швидше, якщо хоче йти в ногу з інноваціями на полі бою.

Вони, схоже, нарешті усвідомили нагальну необхідність перейняти досвід України у сфері інновацій щодо використання безпілотників.

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