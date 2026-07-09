Вчені виявили прихований ліс на глибині 626 метрів: хто в ньому мешкає (відео)

Величезні розміри провалу ставлять його набагато вище за інші відомі у всьому світі.

Сяочжай Тянькен, розташований у муніципалітеті Чунцин у Китаї, є одним із найбільших провалів у світі. Маючи глибину 626 метрів і ширину 527 метрів, він приховує підземну екосистему, яка привернула увагу геологів і біологів завдяки своїй винятковій геологічній історії та біорізноманіттю. Про це пише Indian Defence Review.

Назва Сяочжай походить від занедбаного села, а "Тянькен" у місцевому карстовому словнику означає "райська яма". Величезні розміри провалу ставлять його набагато вище за інші відомі провали по всьому світу.

Зазначається, що Сяочжай Тянькен розташований в окрузі Фенцзе, приблизно за 250 км на північний схід від Чунцина. При передбачуваному обсязі близько 120 мільйонів кубічних метрів у западині може розміститися приблизно 40 000 басейнів олімпійського розміру. Його розміри також достатньо великі, щоб вмістити дві Ейфелеві вежі, розташовані одна над іншою, а його отвір достатньо широкий, щоб вмістити півтори лондонські арени O2.

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Обвал, що утворив провал, стався приблизно 128 000 років тому. Протягом десятків тисяч років дощова вода, підкислена атмосферним вуглекислим газом, поступово розчинила пористий вапняк під поверхнею, збільшуючи тріщини всередині породи. Водночас 8,5-кілометрова підземна річка прорізала систему печер Діфен, спускаючись за своїм руслом на 364 метри. Як тільки кам’яна стеля більше не могла утримувати себе, вона обвалилася, відкривши величезну порожнину на поверхні.

Зазначається, що воронка являє собою незвичайну двоярусну структуру. Більший верхній кратер, оточений вертикальними скелями, звужується у меншу нижню камеру, утворюючи профіль у формі пісочного годинника. Ця морфологія дозволяє припустити, що земля обвалилася в ході двох окремих подій, що відбулися з інтервалом у кілька тисяч років, хоча точний час кожного обвалу залишається невідомим.

Відокремлений ліс із рідкісними видами

На дні провалу прохолодний і вологий мікроклімат підтримує зрілий субтропічний ліс, незважаючи на обмежену кількість сонячного світла, що досягає підлоги. Це захищене середовище дозволило процвітати дивовижному різноманіттю рослин.

Цікаво, що натуралісти виявили всередині провалу понад 1200 видів рослин. До них належать гінкго, яке часто описують як "живу копалину", що походить із мезозойської ери, а також папороті та мохи, унікальні для цього місця.

У цьому районі також мешкає димчастий леопард. Ця деревна тварина здатна розкривати щелепи на кут до 100 градусів, і її присутність свідчить про те, що екологічний коридор досі з’єднує воронку з навколишніми лісами.

Життя рослин демонструє характерні хімічні адаптації

Дослідники також вивчили, як підземне середовище вплинуло на рослинність, що росте всередині Сяочжай Тянькен. Дослідження, опубліковане в Китайському журналі екології рослин, виявило помітні відмінності між рослинами, що мешкають на дні провалу, та рослинами, які ростуть на поверхні.

Згідно з ним, листя, зібране в підземному лісі, містить вищі концентрації азоту, фосфору та кальцію, але при цьому має нижчий вміст вуглецю, ніж аналогічні наземні рослини. Цей хімічний профіль відображає адаптацію до середовища з обмеженим освітленням, але з великою кількістю гумусу, що надходить зі стічних вод та органічних речовин, які осідають.

Важливо, що тепер провінція дозволяє регульований туризм у цьому місці. Водночас біологи висловили занепокоєння тим, що посилення людської діяльності може поставити під загрозу види, які ще офіційно не описані.

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