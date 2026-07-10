Курс валют у 'ПриватБанку': скільки коштують долар і євро у пʼятницю

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 44,84 грн, а євро – 51,28 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у пʼятницю, 10 липня, залишився без змін і становить 44,70 гривень за долар. Курс євро в банку сьогодні також не змінився і складає 51,25 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 44,10 гривні, а євро - за курсом 50,25 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" зріс на 20 копійок і становить 44,84 гривні. При цьому курс євро при оплаті карткою не змінився і складає 51,28 гривні.

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Курс валют в Україні - останні новини

Нацбанк встановив на 10 липня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,52 гривні за долар, тобто українська валюта послабилася на 4 копійки, порівняно з попереднім показником.

За даними регулятора, щодо євро гривня також послабила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на пʼятницю було встановлено на рівні 50,88 гривні за один євро, таким чином національна валюта втратила 19 копійок.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні зріс на 5 копійок і складає 44,81 гривні за долар. Продати американську валюту в банках можна за середнім курсом 44,37 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні також зріс на 12 копійок і становить 51,26 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 50,61 гривні за євро.

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