Один американський дрон 'полює' на найдорожчі цілі Росії, - CBS

Американський розвідувальний безпілотник V-BAT допомагає українським військовим знаходити дорогі російські цілі та обходити системи ППО.

Україна дедалі активніше використовує американські розвідувальні безпілотники V-BAT для пошуку російських військових цілей і наведення ударів углиб території РФ. Ці дрони допомагають виявляти системи протиповітряної оборони, військову техніку та інфраструктуру, а також адаптуються до російських засобів радіоелектронної боротьби завдяки постійному обміну даними між українськими військовими та американськими розробниками, пише CBS.

Одним із показових епізодів стала операція на початку березня в Чорному морі. Американський розвідувальний безпілотник V-BAT під час спостереження виявив російських військових і техніку на газовидобувній платформі поблизу південного узбережжя України. Після отримання координат українські Військово-морські сили залучили морські дрони, які атакували об'єкт.

Під час бою російський гелікоптер Ка-27 прибув для евакуації особового складу та обладнання, однак український ударний безпілотник врізався в нього й знищив. За оцінками українських військових, Росія втратила техніку вартістю понад 1,5 млн доларів, а сама платформа, яку окупанти використовували для атак на українські регіони, була знищена.

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Ця операція стала одним із перших прикладів нової української стратегії, що передбачає удари по дорогих і стратегічно важливих цілях. Президент Володимир Зеленський також оголосив 40-денну "операцію впливу", покликану посилити тиск на Росію та змусити її припинити війну.

Як пояснив оператор українського флоту безпілотників із позивним "Негативний", головна перевага V-BAT полягає у великій дальності польоту:

"Ми зосереджуємося на цілях, які є дорогими, стратегічно цінними або такими, які важко замінити".

За його словами, безпілотник може вести спостереження на великій відстані, збирати детальні зображення та передавати розвідувальні дані, не наближаючись до району, де працюють російські системи ППО.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що в червні Україна майже удвічі збільшила кількість ударів по цілях, розташованих більш ніж за 50 кілометрів від лінії фронту. Особливо результативною залишається кампанія в акваторії Чорного моря.

Зокрема, українські військові нещодавно атакували дев'ять нафтових танкерів, які, за їхніми даними, входили до складу російського "тіньового флоту". Крім того, минулого місяця окупаційна влада була змушена тимчасово призупинити продаж газу цивільному населенню Криму.

Федоров заявив, що українські безпілотники мають поступово ізолювати окупований півострів від материкової частини Росії.

Взаємодія з партнерами

Ще рік тому така стратегія виглядала малоймовірною. У березні 2025 року США припинили передавати Україні частину розвідувальної інформації для ударів по території Росії, після чого Київ почав активніше співпрацювати з європейськими партнерами.

Президент Франції Еммануель Макрон раніше заявляв, що близько двох третин розвідувальних даних, які отримує Україна, надходять саме від Франції.

Засновник фонду "Повернись живим" Тарас Чмут пояснив, що після скорочення американської підтримки Україна активніше залучила європейські держави:

"Вони можуть бути дещо обмеженішими в технологічному плані, але вони швидше приймають рішення, ніж американці".

Водночас українські виробники також нарощують можливості власних розвідувальних дронів, оснащуючи їх терміналами Starlink. Однак військові наголошують, що V-BAT поки не має аналогів за дальністю польоту, тривалістю роботи та якістю зв'язку.

За словами експертів, безпілотник допомагає не лише знаходити цілі, а й визначати місця розташування російських комплексів ППО, зокрема С-400. Крім того, літальний апарат використовує програмне забезпечення зі штучним інтелектом, яке автоматично будує маршрути польоту з урахуванням відомих позицій російської протиповітряної оборони.

У компанії Shield AI зазначають, що бойове застосування в Україні стало важливим джерелом інформації для вдосконалення системи. Попри те, що, за даними Reuters, за останні 18 місяців безпілотники V-BAT понад 50 разів зазнавали аварій під час польотів у різних країнах, саме український досвід дозволяє швидко усувати недоліки.

"Наприклад, якщо російські засоби радіоелектронної боротьби починають працювати на певній частоті, наші оператори повідомляють цю інформацію. Коли ці частоти змінюються, ми отримуємо нові звіти та вносимо корективи", – розповів український ветеран і польовий оператор Shield AI Алекс.

Українські військові наголошують, що тісна співпраця з американськими компаніями допомагає вдосконалювати технології в реальних бойових умовах, а отримані знання роблять ефективнішими як самі безпілотники, так і їхнє застосування на фронті.

Останні удари по РФ

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі Ростовську область Росії масово атакували дрони. Повідомляється про влучання та масштабні пожежі щонайменше на двох нафтобазах і в порту.

WSJ пише, що українські дрони нещодавно долетіли до Сибіру, що може стати "останньою краплею" для Путіна. Тепер величезна територія Росії, включаючи ядро нафтогазової галузі в Західному Сибіру та сотні ключових військових об’єктів, також потребуватиме захисту від українських авіаударів – а тим часом російська ППО й так виснажена атаками ЗСУ.

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