У Кремлі спантеличені заявами Трампа про війну і не знають, як реагувати, – ISW

Кремль намагається применшити значення останніх заяв США.

Недавні заяви адміністрації Дональда Трампа, які заперечують російську переговорну тактику та визнають успіхи України на полі бою, схоже, застали Росію зненацька, і тепер Кремль відчайдушно намагається скоригувати свою риторику. Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Так, прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков 9 липня заявив, що США завжди надавали Україні військову допомогу, намагаючись применшити значення рішення президента США Дональда Трампа про надання Україні ліцензії на виробництво ракет Patriot.

Пєсков також заявив, що Кремль розглядає заяви Трампа як "непорозуміння", а не як ескалацію. При цьому він підкреслив, що російський лідер Володимир Путін, як і раніше, відкритий до діалогу з Трампом.

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Прес-секретар МЗС Росії Марія Захарова 8 липня повторила кремлівську риторику про те, що США, як і раніше, не зацікавлені у сприянні європейській безпеці і що європейські держави готуються до довгострокового конфлікту з Росією:

"Відповіді Пєскова та Захарової свідчать про те, що Кремль ще не розробив послідовну інформаційну відповідь на нещодавні спроби адміністрації Трампа протистояти російським наративам".

В ISW нагадують, що держсекретар США Марко Рубіо раніше підтвердив, що після американоамерикано-російського саміту на Алясці в серпні 2025 року не було письмової угоди, що підриває спроби Росії використовувати саміт як зброю в переговорних цілях. Також високопоставлені американські чиновники нещодавно визнали тактичні та оперативні успіхи України, всупереч російській версії про просування її військ по всій лінії фронту.

"Кремль, очевидно, намагається применшити значення останніх подій, зокрема важливість ліцензійної угоди щодо системи Patriot, щоб залишити відкритими двері для переговорів зі Сполученими Штатами в надії, що Росія все ще зможе домогтися поступок від України та її партнерів", – вважають аналітики.

Трамп змінив позицію щодо війни в Україні

Трамп заявив, що США можуть надати українцям право на виробництво систем Patriot. За його словами, США покажуть Україні, як це робити. Він додав, що це дуже складний процес, але українці швидко розберуться.

Також він заявив, що українські удари по російських нафтопереробних заводах (НПЗ) є ескалацією, але ця ескалація може допомогти покласти край війні.

Трамп також сказав, що Путін хоче, щоб війна закінчилася, і, за його словами, російський диктатор змінив умови для закінчення війни.

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