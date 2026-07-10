Українські дрони в Сибіру можуть стати останньою краплею для Путіна, – WSJ

Кремлю тепер доводиться захищати набагато більшу територію за умов обмежених можливостей ППО.

У понеділок кілька українських безпілотників успішно атакували найбільший російський нафтопереробний завод у сибірському місті Омську. Системи ППО там практично були відсутні, оскільки російська влада вважала, що завод розташований занадто далеко від України, щоб наражатися на небезпеку.

Як пише The Wall Street Journal, цей удар ознаменував значне розширення дальності глибоких ударів України. Досі вони обмежувалися європейською частиною Росії, в межах приблизно 1600 кілометрів від контрольованої Києвом території. Але Омськ розташований майже за 2400 кілометрів по прямій. При цьому, за даними компанії Fire Point, максимальна дальність дії українських безпілотників, використаних у цій операції, становить 3400 кілометрів.

"Це означає, що велика додаткова територія Росії, включаючи ядро нафтогазової галузі у Західному Сибіру та сотні ключових військових об’єктів, також потребуватиме захисту від українських авіаударів – у той час як російська протиповітряна оборона й без того виснажена невпинною кампанією Києва з використанням безпілотників і ракет", – зазначає WSJ.

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Цього року постраждали всі основні нафтопереробні заводи в європейській частині Росії, виробництво бензину скоротилося щонайменше на чверть, що призвело до довгих черг, дефіциту та нормування по всій країні. Також починає виникати й дефіцит дизельного палива – у середу Москва оголосила про заборону на експорт.

"У певному сенсі удар по Омську цілком може стати останньою краплею. Це, безумовно, має велике значення, і чим далі б’ють українці, тим серйознішою стає ситуація для російської енергетичної системи", – сказав Джеймс Хендерсон з Оксфордського інституту енергетичних досліджень.

РФ втратила як оперативну, так і стратегічну глибину

Кампанія Києва з глибоких ударів, що вражають цілі по всій Росії, поєднується з паралельною кампанією середніх ударів, яка зосереджена на окупованій південній Україні та Криму, на відстані від 80 до 240 кілометрів.

"Росія тепер втратила як оперативну, так і стратегічну глибину. У Росії є лише певна кількість засобів ППО, і всі вони не можуть перебувати на лінії фронту. Чим більше території Росії тепер доводиться захищати, а це, по суті, весь шлях до Владивостока, тим проникнішою стає лінія фронту, а це означає, що Україні буде ще легше перекидати боєприпаси через тил Росії", – сказав відставний маршал авіації Королівських ВПС Едвард Стрінгер.

Як зазначає WSJ, до числа нових цілей, що знаходяться в зоні досяжності України, входять головний російський термінал скрапленого природного газу на півострові Ямал в Арктиці, основні нафтогазовидобувні об’єкти країни в Західному Сибіру, вузли трубопроводів і насосні станції, а також деякі з найважливіших об’єктів російської військової промисловості.

При цьому нафтопереробні заводи залишаються ахіллесовою п’ятою Росії, зазначають економісти. Оскільки російська економіка звикла до дешевого палива, субсидії – зокрема ті, що необхідні для підтримки діяльності фермерів та авіакомпаній – можуть легко сягати кількох мільярдів доларів на місяць, саме в той момент, коли доходи від експорту нафтопродуктів зникають.

"Нестача палива також призведе до нестачі палива для армії, до збоїв у постачанні споживчих товарів, зокрема продуктів харчування, і ми бачимо, що фермери вже стикаються з проблемами з паливом", – сказав російський експерт з енергетики Михайло Крутіхін.

Українські та західні чиновники сподіваються, що в якийсь момент – можливо, навіть цього року – такий зростаючий тиск може змусити Путіна припинити війну.

Паливна криза в РФ

За оцінками FT, паливна криза безпосередньо зачіпає близько 50 мільйонів росіян. Це 35% населення. За оцінками аналітиків, з ладу виведено від 20 до 40 відсотків нафтопереробних потужностей РФ.

У червні Росія імпортувала рекордні 141 тисячу тонн бензину з Білорусі – скромний обсяг порівняно з щоденним внутрішнім споживанням у 110 тисяч тонн – але цей показник у 141 раз перевищує показник роком раніше.

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