Китай готується до удару потужного тайфуну після руйнівних повеней

Раніше на південь країни обрушився тропічний шторм, жертвами якого стали майже 40 осіб.

До східного узбережжя Китаю наближається потужний тайфун Bavi , який може стати черговим серйозним випробуванням для країни після серії руйнівних штормів і повеней. Як повідомляє AP, за останній тиждень стихія вже забрала життя щонайменше 50 осіб у різних регіонах Китаю.

За даними синоптиків, швидкість вітру в епіцентрі тайфуну сягає 162 км/год. Спочатку він пройде на північ від Тайваню, де з вечора п’ятниці очікуються сильні дощі та поривчастий вітер.

У столиці Тайваню, Тайбеї, закрили школи, рибальські судна надійно пришвартували, а багато авіарейсів до Японії, Гонконгу та інших напрямків скасували.

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Згідно з поточним прогнозом, тайфун пройде через віддалені японські острови, після чого ввечері в суботу вийде на сушу на південь від Шанхая.

Китайська влада вже розпочала масштабну підготовку до удару стихії. У провінції Чжецзян евакуйовано понад 17 тисяч осіб, а близько 170 тисяч рятувальників переведено в режим підвищеної готовності. У сусідній провінції Фуцзянь через сильний вітер і високі хвилі призупинено поромне сполучення, а рибальським суднам наказано повернутися в порти.

Раніше цього тижня "Баві" мав статус супертайфуну й приніс руйнівні вітри на острів Сайпан та інші американські території в Тихому океані, проте згодом почав поступово слабшати.

Тим часом на півдні Китаю продовжують ліквідовувати наслідки тропічного шторму "Майсак". У провінції Гуансі багатоденні рекордні зливи спричинили масштабні повені, внаслідок яких загинули 39 осіб.

Через сильні опади водосховища переповнилися, а частина греблі в місті Хенчжоу зруйнувалася, що призвело до потужного потоку брудної води та затоплення великої території. Багато мешканців опинилися заблокованими на верхніх поверхах будинків без електрики й кілька днів чекали на допомогу рятувальників.

Смертоносний тайфун "Ягі" у В’єтнамі – що відомо

У 2024 році тайфун "Ягі" пройшов над Філіппінами, китайською провінцією Хайнань, а потім над північним В’єтнамом. Саме у В’єтнамі удар стихії був особливо сильним. Швидкість вітру сягала 260 км/год. Загалом тайфун забрав понад 844 життя (з них 325 – у В’єтнамі). Ще майже 2300 осіб отримали поранення, а кілька сотень досі вважаються зниклими безвісти.

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