РФ посилює захист заводу, де виробляється винищувач Су-57, через українські удари

Деякі захисні укриття формуються безпосередньо навколо літаків, які вже припарковані на злітній смузі.

Росія посилює зусилля щодо захисту ключових військових авіаційних об'єктів від далекобійних українських та можливих західних ударів. В тому числі, мова йде про підприємство, яке виробляє два найсучасніші типи винищувачів Росії - Су-57 та Су-35. Як повідомляє Military Watch, про це свідчать супутникові знімки.

Зокрема, на авіаційному заводі в місті Комсомольський-на-Амурі та сусідній авіабазі Дземгі проходять масштабні будівельні роботи.

Цей авіаційний завод є єдиним підприємством, яке виробляє два найсучасніші типи винищувачів Росії - Су-57 та Су-35, і протягом останнього десятиліття отримав значні інвестиції, що сприяло значному розширенню масштабів виробництва.

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За даними видання, на останніх супутникових знімках видно майже завершення будівництва нового великого виробничого цеху, а поряд із будівництвом численних посилених авіаційних укриттів, призначених для захисту деяких найсучасніших бойових літаків Росії, включаючи винищувачі Су-57, Су-35С та Су-30СМ2.

"Роботи з будівництва укріплень на авіаційному заводі в Комсомольську-на-Амурі демонструють розширену загальнонаціональну програму покращення живучості російської авіаційної інфраструктури після серії українських атак на авіабази глибоко всередині російської території", - йдеться у матеріалі.

Також, як пишуть експерти, зображення свідчать про швидкий темп просування будівництва, і зараз кілька захисних укриттів формуються безпосередньо навколо літаків, які вже припарковані на злітній смузі. Зокрема, інженери зводять навколо них посилені конструкції, мінімізуючи перебої в польотах та швидко підвищуючи захист. Кілька нещодавно побудованих укриттів виглядають достатньо великими, щоб одночасно розмістити кілька літаків, а деякі можуть вмістити два або навіть три винищувачі.

Поруч із Комсомольським авіаційним заводом, авіабаза Дземгі приймає оперативні винищувальні підрозділи, оснащені винищувачами Су-35 та Су-57, що робить це місце одним із стратегічно найважливіших авіаційних об'єктів у світі.

"Тому, захист як виробничих об'єктів, так і оперативних літаків стає дедалі важливішим пріоритетом у той час, коли українські Збройні сили демонструють зростаючі можливості удару на великі дистанції", - мовиться у матеріалі.

Атаки на російські аеродроми: останні новини

Як повідомляв УНІАН, українські безпілотники у нічі проти 8 липня атакували військовий аеродром у Борисоглєбську Воронезької області, де розташована ударна та навчальна авіація Повітряно-космічних сил РФ.

Дрони влучили в територію авіабази, після чого там почалася пожежа – це підтверджують кадри, зняті місцевими жителями.

До повномасштабної війни "Борисоглєбськ" вважався одним із головних аеродромів ПКС РФ. На його території розміщується 783-й навчальний авіаційний центр та підрозділи 105-ї змішаної авіаційної дивізії, укомплектованої літаками Су-34, Су-35 та Су-30СМ.

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