Кількість напрямків, де наступає РФ, скоротилася вдвічі: Сирський про ситуацію на фронті

Наразі співвідношення наших штурмових дій до дій противника становить приблизно 40 на 60.

У першому півріччі противник фактично не зміг досягти жодної з поставлених цілей на фронті, попри майже подвійну перевагу в особовому складі та техніці. Якщо раніше російська армія вела активні наступальні дії на 13 оперативних напрямках, то нині таких напрямків залишилося максимум шість-сім. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

За його словами, українські війська продовжують оборонну операцію, поєднуючи її зі стабілізаційними заходами, а на окремих напрямках – ведуть активні дії та утримують оперативну ініціативу.

Головком зазначив, що наразі співвідношення наших штурмових дій до дій противника становить приблизно 40 на 60.

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"Саме завдяки активним діям Сил оборони у першому півріччі 2026 року темпи просування російських військ скоротилися більш ніж удвічі. Водночас середньомісячні втрати противника вбитими і пораненими становлять близько 32 тисяч військовослужбовців. Ми послідовно реалізуємо стратегію виснаження російського агресора. За темпами просування сторони фактично наблизилися до паритету. Зберігається стійка тенденція щодо збільшення співвідношення території, яка звільняється Силами оборони України до тих ділянок, де ворогу вдається просуватись", - розповів він.

Водночас, як підкреслив Сирський, недооцінювати противника не можна, до перелому у війні ще далеко, і агресор не відмовився від своїх планів повної окупації Луганської та Донецької областей, прагне розширити наступальні дії у Дніпропетровській і Запорізькій областях, а також створити й збільшити буферну зону в північних регіонах України.

"Зростає інтенсивність ракетно-дронових ударів, застосування керованих авіабомб, кількість злочинів проти мирного населення. Саме тому Збройні Сили України послідовно нарощують свої спроможності, щоб дати ворогу гідну відсіч і зрештою змусити кремль до справедливого миру на наших умовах", - додав головком.

Ситуація на фронті: інші заяви Сирського

Як повідомляв УНІАН, раніше Сирський заявив, що ЗСУ мають перевагу над росіянами, що підтверджується втратами їхньої армії. Проте ворог намагається компенсувати це чисельною перевагою та планує збільшувати протяжність фронту.

Сили оборони підтримують стабільно високі показники знищення особового складу російської армії та її техніки, послідовно руйнують ворожу логістику та завдають результативних ударів по об'єктах військової та критичної інфраструктури, насамперед паливно-енергетичного комплексу РФ, який забезпечує функціонування її воєнної машини.

Водночас, за словами головкома, агресор демонструє ознаки виснаження, однак зберігає значний наступальний потенціал. Він нарощує чисельність своїх військ, продовжує масовані удари по території України, збільшує виробництво засобів ураження, готується до перехоплення ініціативи та можливих наступальних дій на нових ділянках фронту.

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